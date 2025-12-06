Extranjeros y autónomos: los negocios de los migrantes

Para el visitante es la oportunidad de probar una arepa o una cachapa, ver cómo son los vestidos de la fiesta de 15 años que celebran en distintos países latinoamericanos o disfrutar de música en directo y talleres para niños. Para los participantes es la manera de mostrar lo que hacen y en lo que han decidido invertir. Los migrantes son personas emprendedoras y la II Feria de Innovación y Emprendimiento es el escaparate perfecto para visibilizar el talento, la iniciativa y la fuerza productiva de la comunidad migrante en España. El evento se celebra este fin de semana en Torrent, en el centro comercial Las Américas.

Las personas migrantes dejan su lugar de origen para iniciar una nueva vida en un lugar donde todo es diferente. Y para eso hay que ser valiente. Por eso muchos no tienen miedo a emprender y a iniciar un negocio con más o menos recursos. "Somos personas luchadoras, y tras iniciar una nueva vida a más de 10.000 kilómetros de nuestro lugar de origen dices ¿miedo a qué?". Así resume Jorge Valencia, uno de los organizadores del evento, la esencia de la Feria de Innovación y Emprendimiento. Valencia es presidente de ASIM (Asociación Internacional Mundo Solidario), que organiza la feria junto con AVEC (Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana). Las dos entidades se han unido con el propósito de mejorar la primera edición de la feria, que superó todas las expectativas previstas. Este año participan más de 60 emprendedores, con propuestas que incluyen "gastronomía navideña venezolana y colombiana, adornos decembrinos, innovación artesanal, artículos personales y para el hogar, y servicios profesionales".

Entre los expositores destaca el negocio de Andreina que se llama "Vestidos 15" y que ofrece toda una muestra de esa tradición que se celebra en muchos países de América Latina y que consiste en rendir homenaje a la niña que cumple 15 años y celebrar una gran fiesta en su honor. "La mayoría de migrantes latinos mantenemos esa tradición y la tienda es de compra y alquiler de vestidos para la ocasión", explica la dueña que, además, ha organizado un desfile de vestidos en la feria que se celebra en Torrent.

Otro ejemplo de mujer emprendedora y extranjera es Verónica Do Santos. Ella, venezolana de origen y corazón, de madre canaria y padre portugués, es ejemplo del esfuerzo que conlleva la migración. En Venezuela tenía su propia clínica dental y aquí ha hecho lo propio, pero tras tener que esperar casi 5 años hasta poder homologar su titulación. "Hasta ese momento tuve que trabajar de otras cosas mientras me saque el certificado de higienista aquí, en España", explica.

Verónica Do Santos tiene dos clínicas en València: una dental y otra de medicina estética. / Daniel Tortajada

Con trabajo, constancia y paciencia Verónica ha conseguido montar su clínica dental y otra, al lado, de medicina estética. "Me gustaría reivindicar más ayudas para los autónomos. Nosotros venimos de países donde emprender forma parte del mundo laboral y es cierto que aquí es necesaria esa apuesta por la persona que decide arriesgar. Los latinos no tenemos miedo a eso y los inmigrantes somos especialistas en montar nuestro propio negocio", explica.

Fortalecer la comunidad

Desde la organización de la II Feria de Innovación y Emprendimiento afirman que la posibilidad de montar un negocio muchas veces, la única salida de las personas extranjeras al empleo. "Las personas migrantes ocupan muchas veces el trabajo más precario y por eso somos personas decididas que, en cuanto podemos, nos montamos nuestro propio negocio y una vez iniciamos esta vía ayudamos también a nuestro colectivo para fortalecer nuestra comunidad".

El evento abrirá sus puertas el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 10 a 22 horas, en el Centro Comercial Las Américas de Torrent. Su programación especial incluirá actividades infantiles, música en vivo, danza, desfiles de moda y manifestaciones culturales que celebran la diversidad y el intercambio. La entrada es libre y el objetivo es "impulsar el desarrollo de proyectos independientes, fortalecer el tejido económico local y brindar acompañamiento a quienes apuestan por el trabajo por cuenta propia, especialmente dentro de la Comunitat Valenciana".