Paterna no tiene normativa para las zonas de bajas emisiones a 20 días de que se implante

Paterna es uno de los dos municipios, junto a Orihuela, que no ha iniciado ningún trámite para establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en su territorio, pese a que es obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes (Paterna tiene 73.488 vecinos y vecinas) tengan en marcha estas medidas para paliar el cambio climático y mejorar la calidad ambiental el 1 de enero de 2026. Así lo detalla un informe de fiscalización sobre las ZBE en el año 2025 publicado esta semana por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

En total, son 15 los municipios los que tienen que implementar estas ZBE (Alcoi, Alicante, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Elx, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevieja, València y Vila-real) y dos de estas ciudades están en l'Horta: Paterna (l'Horta Nord) y Torrent (l'Horta Sud). Según el informe, ninguna de las ciudades fiscalizadas tiene estas zonas de bajas emisiones en funcionamiento a fecha de marzo de 2025, aunque sí hay algunos que han aprobado ordenanzas reguladoras y proyectos técnicos. En julio de 2025, Benidorm puso en funcionamiento este sistema.

Este no es el caso de Paterna. El informe detalla que esta ciudad (con gobierno socialista con mayoría absoluta) no ha iniciado el proceso de establecimiento de ZBE; aunque sí elaboró un estudio previo en diciembre de 2024 que no fue más allá. Se quedó en eso, en un 'estudio previo'.

"La peatonalización es el punto de partida"

A finales de marzo de este mismo año, en 2025, Paterna no tenía en vigor la ordenanza que ha aprobado esta semana Sagunt (por 'obligación legal', tal como contó este diario) y Castelló hace unas semanas. Tampoco había elaborado el proyecto técnico, ni el espacio web ni "ninguna infraestructura clave como señalización, cámaras, sensores, o aplicaciones de control", según el citado informe de la Sindicatura. Preguntados sobre estas conclusiones dentro de un documento del Síndic de Comptes, al que el ayuntamiento no ha presentado ninguna alegación, fuentes municipales afirman que "la peatonalizacion de la calle Mayor, que ya está en marcha, y es el punto de partida de la ZBE".

Lo cierto es que Paterna sí dispone de un sistema de cámaras y detección de matrículas que serviría para poder implementar correctamente las ZBE. Con todo, a pesar de este "punto de partida" en la calle Mayor, todavía no han llevado a pleno ninguna ordenanza en este sentido, ni han perimetrado formalmente la ZBE ni tampoco han redactado unas normas, sanciones o excepciones para los usuarios de vehículos privados, comerciales y públicos que transiten por la ciudad. Y el tiempo apremia.

¿Y qué pasa con Torrent?

Por su parte, cabe destacar que si bien la capital de l'Horta Sud, Torrent, tampoco tiene en vigor la zona de bajas emisiones; sí ha hecho movimientos para implementarla. Según la Sindicatura de Comptes, a 31 de marzo de 2025, Torrent tenía el proyecto técnico redactado. Este proyecto fue redactado en junio de 2024. Sin embargo, el órgano de gobierno de Torrent no había aprobado el proyecto técnico ni la ordenanza reguladora a 31 de marzo de 2025, por lo que no había sido sometido a información pública. A la fecha del informe, Torrent ya había instalado la red de cámaras y la red de sensores necesarias para el control de la ZBE.

El proyecto de Torrent se destaca en el informe por su análisis de "coherencia detallado" con otros instrumentos de planificación preexistentes, ofreciendo una descripción "más amplia de medidas y objetivos". De hecho, la Sindicatura de Comptes lo define como "el único proyecto técnico que incluye un análisis robusto y objetivo para determinar las zonas más adecuadas para la ZBE a nivel local, basándose en variables como niveles de contaminación, población, densidad de actividad y alternativas de transporte público". Junto con València, Torrent prevé instalar cámaras de lectura de matrículas en el interior de la zona, no solo en los accesos, lo que permitirá controlar la circulación dentro de la ZBE.

¿Qué consecuencias puede haber si no se implanta la ZBE?

En un primer momento, se aprobó una ley en 2021 sobre cambio climático y transición energética que obligaba a implementar esta ZBE antes de 2023, aunque la tramitación de todo lo necesario se alargaba más allá de esta fecha, por lo que se flexibilizó la entrada en vigor de estas medidas obligatorias hasta enero de 2026.

Eso sí, si en 2026 no están en marcha las ZBE, hay un riesgo de pérdida u obligación de reintegro de fondos públicos con multas proporcionales al doble de la cantidad indebidamente obtenida, como a la que se arriesga la ciudad de València, tal como ha contado este diario.

En el caso de Paterna, es verdad que el ayuntamiento, tal como refleja el informe, no fue beneficiario de las ayudas del Gobierno de España para financiar el establecimiento de ZBE ni para actuaciones complementarias, con un total de cero euros concedidos en ambos conceptos. Con todo, sí podría ser denunciado. El incumplimiento de un mandato legal puede dar lugar a interposición de recursos contenciosos administrativos por parte de la ciudadanía por "inacción climática". De hecho, hay precedentes judiciales que obligan a las administraciones a actuar contra la contaminación y el cambio climático.

Respecto a Torrent, aunque no recibió fondos para el establecimiento de ZBE, sí fue beneficiario de 3,1 millones de euros para actuaciones complementarias, provenientes del programa de ayudas del Gobierno de España.