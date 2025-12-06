Paterna presume de fortaleza empresarial e industrial

La celebración de la décima edición de los premios ‘Paterna, Ciudad de Empresas’ puso de manifiesto, una vez más, el orgullo de la ciudad por su liderazgo económico y su potente enclave estratégico empresarial e industrial gracias al dinamismo constante de la colaboración público-privada ante mas de 200 personas que asistieron a la gala.

El alcalde de Paterna y presidente de la asociación Paterna, Ciudad de Empresas, Juan Antonio Sagredo, fue el encargado de inaugurar la jornada. Durante su intervención, Sagredo destacó que «esta década de premios demuestra muy bien que Paterna se ha convertido en un enclave empresarial de referencia a nivel nacional e internacional. Cuando una empresa elige Paterna, lo hace con convicción». Además, el primer edil apeló por la importancia de la colaboración público-privada como «un modelo de trabajo que llevamos años creando y que ahora otras ciudades también tratan de imitar». Por último, apuntó que «hacer empresa también es hacer ciudad, porque una ciudad con empresas es una ciudad con futuro».

Sagredo fue el encargado de entregar el Premio Especial, que este año reconoció al empresario de éxito y presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, Fernando Zhou, por su compromiso y apoyo incondicional a los municipios vecinos que fueron azotados por la catástrofe del 29-O, principalmente, en la comarca vecina de l’Horta Sud.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, entrega el premio al presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de la Comunitat Valenciana, Fernando Zhou. / ED

En la categoría de Mejor Start Up, el galardón recayó en Ajax Biosciencies SL, cuyo objetivo es liderar una nueva era de la ingeniería biológica. La presidenta de la EGM Parque Empresarial Táctica, Diana Aparicio, entregó el premio al CEO de la compañía, Alejandro Atienza.

El premio a la Mejor Empresa en Investigación e Innovación Empresarial fue para Matteco Team SL, desarrolladora de catalizadores energéticos y electrodos de alto rendimiento que reducen hasta un 30 % el consumo energético. Antonio Alagarda, presidente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, entregó el galardón al CEO de la empresa, Iker Marcaide.

Asimismo, el reconocimiento a Mejor Empresa Sostenible y Socialmente Responsable fue para Varmys SA, que ha puesto en marcha una línea ecológica en la elaboración de etiquetas y precintos utilizando el poliéster reciclado y materiales biodegradables compostables. El gerente de Varmys, Fernando Mellado, recogió el galardón por parte del presidente de la EGM Asivalco-Fuente del Jarro, Carlos Serrano.

Por su parte, la cofundadora Paz Navarro García, CEO de la compañía Editorial Sargantana, ganó el premio en la categoría de Mujer Empresaria por su trayectoria y por ser una figura activa en el ámbito empresarial, siendo la actual presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) y vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Navarro recogió el premio de las manos de Carmen Pi, presidenta de la Asociación Empresarial l’Andana.

El pequeño comercio local también fue distinguido en la categoría Mejor Micropyme local, entregado por el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y Profesionales (Apymep), Vicente Peñalver, a la responsable técnica de calidad y medioambiente de Aparicio Sanidad Ambiental SL, Diana Aparicio. Aparicio Sanidad Ambiental puede presumir de ser una de las primeras y más longevas empresas de control de plagas que se fundó en Valencia.

A continuación, María José Mainar, vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Valencia, hizo entrega del premio a la Mejor Proyección Internacional a Pancracio Chocolate SL, que se ha convertido en una empresa líder en su sector gracias a una vocación de expansión. El encargado de recoger el galardón fue Ignacio González, de KAM Exportaciones.

Mientra, el premio a la Mejor Trayectoria Empresarial recayó en Carrocerías Subiela SL, cuyo propietario, Miguel Ángel Subiela, recogió el premio de manos del director general de Industria de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Julio Delgado. Con más de 50 años al servicio del transporte, su producción comprende la fabricación, producción y reparación de carrocerías para vehículos industriales.

Con esta nueva edición de los premios, Paterna consolida una vez más su posición como uno de los principales motores económicos de la Comunitat Valenciana, reafirmando su apuesta por la innovación, el emprendimiento y el crecimiento sostenible.