La Diputación de València destina casi 3 millones de euros a localidades de l’Horta Nord

El Pla Obert de la Diputació de València sigue sumando nuevos proyectos en el municipio de l’Horta Nord. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha aprobado ocho nuevos proyectos del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 2.934.243 euros en las localidades de Meliana, Albalat dels Sorells, Alboraya, Moncada y Rafelbunyol.

Entre los proyectos validados, destaca el de Meliana que, con 1.619.000 euros, adecuará los vestuarios de debajo de las gradas, hará un nuevo acceso a las pistas deportivas y habilitará un cerramiento en la fachada de la cancha de baloncesto del polideportivo municipal.

Además, se ha dado el visto bueno a dos proyectos de Alboraya: remodelación de la calle Tavernes Blanques (441.760 euros) y remodelación del parque de la plaza Sierra de Mariola en la Patacona (25.944 euros). También suma dos proyectos Albalat dels Sorells: adquisición del edificio Caixa para destinarlo a sede del ayuntamiento (532.000 euros) y obras del ciclo integral del agua (132.971 euros).

Igualmente, Moncada acumula dos nuevos proyectos, uno de 146.710 euros para contribuir a la restauración de la cubierta, cambio de ventanas y puertas, entre otras mejoras del futuro Museo de la Fábrica de la Seda y otro de 17.999 euros para sufragar parte de la adecuación de distintos edificios municipales como la biblioteca. Por otra parte, Rafelbunyol destinará 16.940 euros de la Diputación a la compra de una furgoneta para mantenimiento.

Nuevo decreto

En general, el decreto del 11 de noviembre ha aprobado 57 nuevos proyectos del Pla Obert que suman una inversión de 7.680.507 euros en 12 comarcas de la provincia de Valencia. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, animó a los alcaldes a seguir presentando proyectos y destacó el buen ritmo del Pla Obert: "Estamos dando el visto bueno a muchas obras de renovación del ciclo del agua, espacios verdes e instalaciones deportivas que están transformando nuestros municipios". Asimismo, insistió en que "el objetivo es ejecutar en su totalidad el mayor programa inversor en la historia de la Diputación, con 350 millones de euros".