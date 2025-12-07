Un palacio señorial en el corazón de Benetússer

El municipio de Benetússer albergó desde el siglo XIV hasta el año 1934 un palacio señorial, propiedad de la familia Els Rabassa de Perellós, conocidos como "los señores de Benetússer", todo un símbolo del poder y del dominio que ejercían sobre la población. Esta familia, que obtuvo también el marquesado de Dos Aguas en 1699, tuvo su residencia oficial en València y este espacio, ubicado en la plaza Cardenal Benlloch, se transformó en un palacio de recreo. Con el paso de los años, esta residencia se conoció con el nombre de El Castell, que es cómo se recuerda a día de hoy e incluso el restaurante de la plaza tiene este nombre, haciendo alusión a la historia de la localidad.

Ahora, de cara al futuro proyecto de reurbanización de la plaza Cardenal Benlloch, también conocida como plaza de la Iglesia, por la que el Ayuntamiento de Benetússer compró el terreno anexo, la piscina de Fabra, para hacerla más grande, el consistorio llevó a cabo una serie de catas arqueológicas en el mes de octubre, "un procedimiento obligatorio antes de emprender cualquier proyecto en una zona con alto valor arqueológico", comunican desde el consistorio. "Desde el ayuntamiento tenían claro que antes de redactar el proyecto, querían conocer los valores patrimoniales que habían en la plaza y a partir de ahí cómo ponerlos en valor", expresa el arqueólogo Víctor Algarra, que ha trabajado sobre estos hallazgos.

Muros del palacio

"Se tenía constancia de la existencia del antiguo palacio de los señores de Benetússer sobre esta zona. Por ello, hicimos un estudio previo de cartografía y documentación para poder situar con precisión estos restos y realizar las catas sabiendo lo que buscábamos, un palacio señorial que ocupaba la mitad norte de la plaza actual", explica Algarra. "En las catas que se han abierto de forma estratégica, hemos podido confirmar la presencia de muros y restos del palacio", añade.

Tras los descubrimientos, el ayuntamiento realizó una visita guiada el pasado 25 de octubre con el propio arqueólogo, Víctor Algarra, para dar a conocer a la población los restos encontrados. "La visita era una oportunidad para dar a conocer un elemento patrimonial que trasciende de lo local, una jornada informativa. La gente estaba muy interesada y la actividad fue bien acogida. Los más mayores sí que recordaban la historia, o personas que su familia les había contado la historia de Benetússer, no les venía de nuevas la existencia de este palacio", declara.

Redacción del proyecto

Ahora le toca al Ayuntamiento de Benetússer redactar el proyecto de la nueva plaza, teniendo en cuenta los restos arqueológicosencontrados, que ya se encuentran tapados de nuevo. "Aún no es seguro como se hará la plaza, pero tiene que haber una compensación entre dar valor al patrimonio arqueológico y que la plaza pueda mantener su uso cotidiano y las actividades que alberga. Por ejemplo, se pueden dejar zonas visibles, acotar puntos estratégicos para dejar algún ventanal, sin dejar inutilizada toda la plaza", explica Algarra.

Otras opciones, además de la de delimitar el pavimento urbano, son la de instalar cartelería y señalética sobre la plaza. También, según Algarra, se pueden hacer recreaciones virtuales de los restos arqueológicos. "Lo importante es que la información esté recogida y se pueda compatibilizar un museo de espacio público con una plaza que tiene vida. Una balanza entre el patrimonio y el uso de la plaza, buscar ese equilibrio".