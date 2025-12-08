El monumental belén de Torrent pone la guinda a un día de la Purísima de gran devoción

Sin belén todavía no es Navidad. Y a partir de hoy, ya se ha abierto la temporada festiva en Torrent. Y es que (con permiso del encendido de luces de hace unos días), este lunes, el Día de la Purísima, se inauguró el belén monumental que desde hace un par de años es ya tradición y parada obligatoria en la capital de l’Horta Sud. La composición de figuras que evocan al emblemático belén del escultor torrentino Vicent Pallardó se destapó en una jornada festiva profundamente arraigada en la ciudad.

Un día que ha acabado con el estreno del villancico original del torrentino Jonás Arcos. La jornada del 8 de diciembre ha empezado de madrugada, con la primera antiga Aurora del ciclo navideño 2025. La Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luis Gonzaga, junto a los clavarios de cada año, son los encargados de mantener viva esta tradición centenaria que cada vez congrega a más participantes. La Aurora partió las seis de la mañana desde la parroquia de Monte-Sión y recorrió las calles del centro histórico, llamando a más de 500 feligreses a rezar el rosario.

Durante el recorrido, con diferentes paradas, se han cantado coplas, entonadas por un rubiador y acompañadas por músicos y un bombo. Después, han tenido lugar los actos de Eucaristía en honor a Inmaculada Concepción y por la tarde, la misa en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, desde donde ha partido la procesión que recorrió el itinerario habitual y culminó con un espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza Mayor. Tras la procesión, las clavariesas y sus barreros se desplazaron hasta la Plaza Corts Valencianes para inaugurar oficialmente el Belén Monumental municipal. El acto, contó con el encendido simbólico del belén a cargo de la clavariesa mayor, Anna Almerich, acompañada por la alcaldesa Amparo Folgado.

El Belén monumental. / A.T.

Durante esta cita, el cantante torrentino Jonás Arcos estrenó finalmente su villancico compuesto especialmente para la ciudad de Torrent, En Torrent ya es Navidad. El artista torrentino, Jonás Arcos afirmaba hace unos días en este diario que esperaba que la canción gustara mucho, pues lo había dedicado «con mucho cariño» a la ciudad de Torrent. El artista, gran seguidor del cantante David Bisbal, pudo acompañarle en el concierto que el almeriense hizo en el Roig Arena este fin de semana y donde compartieron juntos el tradicional villancico Los peces en el río. Quien sabe si en unos años, el propio Bisbal se unirá a esta fecha oficial de inicio de Navidad para acompañar a Jonás Arcos en su interpretación de En Torrent ya es Navidad.