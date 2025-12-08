El PSOE de Torrent conmemora el centenario de la muerte de su fundador

El PSPV de Torrent conmemora este martes 9 de diciembre, el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse (1850–1925), fundador del PSOE y figura clave del socialismo español, en un acto abierto a la ciudadanía que tendrá lugar a las 19 horas en la Casa del Poble.

El encuentro pretende recordar la figura de Iglesias, reivindicar los valores que dieron origen al proyecto socialista y reafirmar el compromiso de la organización con la justicia social, los derechos laborales y la igualdad, principios que guiaron la vida del histórico dirigente.

El acto contará con la participación del Catedrático de Historia Contemporánea, D. José Antonio Piqueras Arenas, especialista de reconocido prestigio en historia social, movimiento obrero español e historia de Cuba y las Antillas.

Piqueras es Catedrático de la Universitat Jaume I desde 1998 y coordinador del grupo de investigación Historia Social Comparada, además de director de la Cátedra UNESCO de Esclavitudes y Afrodescendencia. Autor de más de 20 monografías y numerosos artículos académicos, es una referencia imprescindible en el estudio de las transformaciones sociales de la España contemporánea, especialmente en el periodo 1868-1914.

Cartel. / PSPV

Su amplia obra lo vincula directamente con la comprensión del origen del socialismo español y del contexto histórico en el que Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1879. Además, Piqueras es coeditor de Historia Social, la revista académica de referencia en lengua castellana en el ámbito de la historia social, consolidándose como una de las voces más autorizadas en este campo.

La secretaria general del PSPV-PSOE de Torrent, Nati Fajardo, ha subrayado que “recordar a Pablo Iglesias no es un gesto de nostalgia, sino un acto de compromiso. Su legado continúa inspirándonos cada vez que defendemos la igualdad, los derechos y la justicia social”.

Fajardo ha añadido que “Pablo Iglesias fue un hombre que no hablaba de poder, sino de dignidad. Creyó profundamente que la justicia era la verdadera patria del obrero, y ese mensaje sigue siendo hoy más actual que nunca”.

El PSOE de Torrent invita a toda la ciudadanía a participar en este acto de reflexión histórica y reafirmación de los valores socialistas. El homenaje pretende poner en valor la figura de Pablo Iglesias Posse y su influencia decisiva en la construcción de un país más igualitario

Convocatoria abierta a la ciudadanía