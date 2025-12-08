Quart de Poblet premia a Cristina Almeida y Julia Sevilla como referentes de la igualdad

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha celebrado la XII Edición del Certamen Isabel de Villena, un evento consolidado en la agenda municipal que tiene como objetivo visibilizar y poner en valor a quienes trabajan por la igualdad real entre mujeres y hombres. El Centre Cultural El Casino ha sido el escenario elegido para una emotiva gala que ha rendido tributo a dos grandes referentes del feminismo y el derecho.

En esta duodécima edición, los galardones han destacado dos trayectorias imprescindibles para entender los avances sociales de las últimas décadas en España. En la modalidad de “Trayectoria en el ámbito nacional”, el reconocimiento ha recaído sobre Cristina Almeida Castro, destacada abogada y política, cuya vida ha estado dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social. El galardón fue recogido por Chelo Álvarez, de la asociación Alana, premiada en la pasada edición.

Por su parte, en la categoría de “Trayectoria en la Comunitat Valenciana”, ha sido premiada Julia Sevilla Merino, precursora del feminismo constitucionalista y figura clave en el ámbito académico y social no solo valenciano, sino de todo el territorio nacional.

La alcaldesa Cristina Mora y Chelo Álvarez, de la asociación Alana, recogiendo el premio de Cristina Almeida / A.Q.P.

Ambas homenajeadas han sido definidas durante el acto como referentes que han contribuido de manera decisiva al avance de la igualdad de oportunidades, encarnando los valores que el Ayuntamiento de Quart de Poblet busca promover con estos premios.

La alcaldesa, Cristina Mora, ha destacado la lucha feminista que ambas mujeres han liderado, “dedicando sus vidas a la igualdad, logrando que no se quede en discursos, sino en leyes, garantías y oportunidades reales para las mujeres”. En este sentido, ha recordado que los premios homenajean “a Isabel de Villena, aquella mujer que se atrevió a escribir cuando el mundo le decía que no podía. Y precisamente hoy Cristina y Julia son herederas de ese gesto valiente: una desde la calle, desde los tribunales y los debates públicos; la otra desde las aulas, desde la reflexión profunda y la construcción legal”.

Por último, la alcaldesa ha incidido en la importancia de los premios “porque aún hay discursos que minimizan la violencia contra las mujeres. Porque aún hay quienes confunden igualdad con pérdida, cuando igualdad siempre ha sido, y será, ganancia colectiva. En Quart de Poblet no vamos a retroceder ni un milímetro. Este ayuntamiento fue pionero en igualdad hace más de tres décadas, y lo seguiremos siendo”, ha concluido.

La ceremonia de entrega de premios ha contado con una atmósfera de reivindicación y cultura. La presentación de la gala ha estado a cargo de Elsa Moreno, poeta y creadora escénica, quien ha conducido el evento aportando una visión artística y contemporánea logrando conectar con el público asistente.

Más de dos décadas de reconocimientos

El Ayuntamiento de Quart de Poblet impulsó en 2003 los Premios Isabel de Villena, que se entregan cada dos años, para reconocer públicamente la trayectoria y el esfuerzo de personas o entidades que desarrollan una labor relevante en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y visibilizar públicamente aquellas trayectorias personales, profesionales o sociales que contribuyen significativamente a este fin. Las candidaturas de este año fueron propuestas por el Área de Igualdad en colaboración con el Consell de Igualtat i Polítiques Inclusives, garantizando así la participación del tejido asociativo en la elección de las premiadas.

En el año 2003 se entregaron los galardones a la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, Asociación de Bolilleras de Quart de Poblet, Asociación Mujer, Ocio y Trabajo, Asociación de Mujeres Progresistas de Quart de Poblet y a la Asociación de Mujeres para la Democracia.

Julia Sevilla y Elsa Moreno en uno de los momentos del certamen. / A.Q.P.

En 2005, los premios fueron para la psicóloga clínica y filósofa Presentación Sáez de Decatllar, vinculada al ámbito sanitario, que se convirtió en una figura relevante del feminismo en la Comunitat Valenciana a finales del siglo XX, y para la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En 2007, las galardonadas fueron la actriz Pilar Bardem y la maestra republicana, pionera en el asociacionismo universitario durante la II República, Alejandra Soler, mientras el reconocimiento en 2010 fue para el Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València, y para la socióloga feminista, Soledad Murillo de la Vega.

En 2011, los galardones recayeron en la Comissió Ciutadana contra la Violència de Génere de Quart de Poblet y en uno de los mayores especialistas internacionales en violencia de género, el médico forense Miguel Lorente Acosta. La política y médica española, especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género, Carme Valls i Llobet, fue premiada en 2013 junto con Teresa Yeves Bou, profesora honoraria de la Universitat de València que ha investigado sobre las políticas de igualdad, recursos para mujeres, asociacionismo de mujeres, el movimiento feminista, las redes de mujeres y la cooperación.

En 2015, los Premios Isabel de Villena recayeron en el Banc del Temps y en la Tertúlia Feminista “Les Comares de Gijón i Dones per la Igualtat de Barredos”, mientras que en 2017 las premiadas fueron la política Carmen Alborch, incansable luchadora por los derechos de las mujeres y la igualdad, y Lourdes Beneria, experta en estudios de economía y género.

La oncóloga especializa en cáncer de mama, Anna Lluch, y la experta en sociología de la mujer, Marina Subirats, obtuvieron el galardón en 2019.

La concejala Lucía Fernández junto a Julia Sevilla. / A.Q.P.

En la edición de 2021, el Ayuntamiento premió a Amelia Valcárcel, filósofa feminista española, y a María Elena Simón, analista de género, formadora especialista en coeducación y lenguajes para la igualdad y escritora feminista. Finalmente, la última edición impulsada en 2023, los galardones recayeron en la periodista Paloma del Río Cañadas y la Fundación Alanna.

Con premios como este, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con las políticas de igualdad, recordando que el ejemplo de mujeres como Cristina Almeida y Julia Sevilla es fundamental para seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa.