Torrent despierta con el sonido de la Aurora en la festividad de la Purísima

Torrent ha despertado este lunes con el sonido de la tradición. A las seis de la mañana, desde la Parroquia de Nuestra Señora de Montesión, ha dado comienzo la primera Aurora del ciclo navideño 2025/2026, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Cerca de 500 personas han participado en esta cita tan arraigada, que cada año combina devoción, música y cultura popular.

La Aurora constituye una de las manifestaciones religiosas más antiguas de la ciudad: los feligreses llaman a los vecinos para animarles a rezar el Santo Rosario recorriendo las calles del casco antiguo, acompañado por la interpretación tradicional de bombo, trompetas y otros instrumentos que marcan el paso de las coplas y animan a vecinos y fieles a unirse a la marcha. Una tradición que organiza la Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luis Gonzaga, con más de 400 años.

Aurora ante la parroquia en Torrent. / L-EMV

Tras su salida desde Monte-Sión, el recorrido ha atravesado diversos puntos emblemáticos del núcleo histórico. La comitiva ha realizado paradas en la Casa de la Cultura, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, la Puerta del Colegio Trinitarias, distintas calles del casco antiguo y la Ermita de San Luis Beltrán, donde se han entonado las tradicionales coplas de la Aurora.

Uno de los momentos más destacados de la mañana se ha vivido frente al Ayuntamiento de Torrent, donde los participantes han sido recibidos por la alcaldesa Amparo Folgado, acompañado por miembros de su equipo de gobierno; que ha participado desde el inicio. También han estado presentes las falleras mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus cortes de honor, quienes han participado en esta primera Aurora acompañando a la ciudadanía.

Recepción ante el Ayuntamiento de Torrent. / L-EMV

Como marca la tradición en la jornada del 8 de diciembre, la alcaldesa ha ofrecido un desayuno a todos los asistentes, un gesto que cada año refuerza el carácter ciudadano y cercano de esta celebración. Tras compartir este momento de convivencia, la comitiva ha retomado las coplas camino de regreso a la Parroquia de Monte-Sión, donde se ha concluido el acto con el rezo del Santo Rosario.

Fechas del ciclo de Auroras 2025/2026

Junto a la celebración de hoy, la Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luis Gonzaga ha anunciado las fechas restantes del ciclo de Auroras de este año, todas ellas a las 6:00 horas desde la Parroquia de Monte-Sión:

• 14 de diciembre (domingo)

• 21 de diciembre (domingo)

• 26 de diciembre (viernes, segundo día de Navidad)

• 28 de diciembre (domingo)

• 4 de enero (domingo)

• 6 de enero (martes, Festividad de la Epifanía del Señor)

Con esta primera cita, Torrent vuelve a encender el espíritu navideño en sus calles, preservando una tradición que cada año reúne a generaciones enteras en torno a la fe y la música.