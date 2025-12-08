Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

El torrentino Jonás Arcos canta con Bisbal en su concierto navideño

El cantante de Almería pasó el micro al de l'Horta Sud para interpretar juntos "Los peces en el río" en el Roig Arena

El torrentino Jonás Arcos canta con Bisbal en su concierto navideño

El torrentino Jonás Arcos canta con Bisbal en su concierto navideño

Redacción Levante-EMV

Torrent

El concierto de David Bisbal en el Roig Arena este fin de semana dejó una de esas sorpresas que aterrizan las actuaciones al territorio. Y es que el músico de Almería invitó al cantante torrentino Jonás Arcos a interpretar juntos un fragmento del villancico "Los peces en el río" dentro del espectáculo navideño que ofreció en València. Un momento único para el joven artista de la capital de l'Horta Sud.

Y es que la presencia pública de Arcos no es aislada. Esta tarde de lunes 8 de diciembre, Jonás Arcos estrenará oficialmente en Torrent su villancico En Torrent Ya es Navidad durante la inauguración del belén monumental del ayuntamiento, por la tarde, tras la procesión de la Purísima.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents