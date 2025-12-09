Alfafar y València, de la mano a por el soterramiento de las vías

Alfafar ha conseguido tener un gran aliado en su lucha por el soterramiento de las vías. València, que ya ha logrado que se ponga en marcha la eliminación de las vías por su término, se une ahora a la causa no solo de Alfafar, sino también de Sedaví y Benetússer, cuyos vecinos son los grandes perjudicados por el paso a diario de más de 200 trenes. Este nuevo apoyo se ha conseguido gracias a la buena sintonía que existe entre el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y la alcaldesa de la capital, María José Catalá, ambos del Partido Popular, peor sobre todo, tras la nueva necesidad que ha surigido tras la dana que arrasó no solo con l'Horta Sud, sino y también con el barrio valenciano de la Torre, que linda con Alfafar y Sedaví.

Impacto de la dana en las vías que atraviesan los municipios de Alfafar, Sedaví y Benetússer. / L

La barrancada dejó patente que el agua no entiende de límites municipales y que se deben buscar soluciones conjuntas. Tanto Alfafar, pero sobre todo Sedaví y la Torre se vieron gravemente perjudicados por la presencia de las vías. En el caso de Sedaví y Alfafar, el muro perimetral actuó como una presa y cuando se abrió, provocó un tsunami devastador. En el caso de la Torre, las vías están elevadas a unos 3 metros de altura, convirtiéndose en una especie de muro natural que provocó que el agua subiera a altos niveles en el barrio, donde murieron una docena de personas. Así lo remarcaba el Plan para la Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunidad Valenciana" del Estado, en el que se indicaba literalmente que "los muros de la línea de ferrocarril, desde el casco urbano de Benetússer hasta la carretera CV-407, han supuesto una barrera al flujo del agua y han concentrado los caudales hasta la única salida del agua por el paso a nivel de la avenida Gómez Ferrer. Otra parte del caudal procedente de la rambla del Poyo se ha unido al agua procedente del barranco de la Saleta fluyendo a través del municipio de La Torre donde los terraplenes y muros del ferrocarril también han dificultado el flujo del agua".

Plano actuación soterramiento recorrido ferrocarril Sedavi Benetusser Alfafar. / GVA

Precisamente, para solucionarlo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, anunció un plan urgente junto a Adif consistente en quitar las pantallas acústicas, realizar trabajos de drenaje en las vías del ferrocarril así como construir unas canalizaciones previstas por la CHJ, una especie de tanques de tormenta, que el propio Juan Ramón Adsuara, afirmó que "no servirán de nada con un caudal como el que llegó el 29 de octubre", según analizaron sus propios técnicos.

Es por eso, que Adsuara, explicó a su homóloga, que en el caso de soterrar las vías a su paso por Alfafar y Sedaví, el único del soterramiento comenzaría en la Torre lo que acabaría con ese desnivel de 3 metros, algo que consideró muy beneficioso para el barrio: "La alcaldesa de València nos trasladó que va a sumar su equipo jurídico al nuestro a favor del soterramiento, ya que su plataforma ferroviaria de 3 metros de altura perjudicó mucho a la Torre y cree que soterrar las vías también les beneficiará", admite el alcalde alfafareño.

Solución a los solares

Por otra parte, el primer edil de Alfafar también aprovechó la reunión para poner solución a los problemas que generan dos solares que están en término de la Torre, llenos de barro, y que son utilizados como aparcamiento, lo que provoca que los vehículos al abandonarlo llenen de lodo las calles, que sí están en término de Alfafar, que se encarga de realizar baldeos extras, además de los problemas que ocasionan entre los vecinos.

Solar junto a la calle San Jorge de Alfafar en el entorno de Sociópolis. / S.G.

Se trata exactamente de dos solares en la calle San Jorge y Manuel Iranzo, en el entorno de Sociópolis. Además de requerir su limpieza, ambos consistorios han acordado la construcción de parkings, para solucionar la falta de estacionamiento en la zona."Hemos puesto encima de la mesa de la alcaldesa de València modelos de trabajo y posibles soluciones para los vecinos. Acordamos en la reunión que cuando comience 2026, trabajaremos mano a mano, codo a codo, para solucionar los problemas de la finca de María Ros, y de las calles de Manuel Iranzo y San Jorge", señala el alcalde de Alfafar.

Reunión con conselleria

Otro de los temas abordados en la reunión que afecta a ambos municipios de forma conjunta es la ejecución de los parques inundables desde el Túria a l’Albufera que anunció la Generalitat Valenciana para absorber futuras riadas. La propuesta inicial comprendería dos tramos: l’Albufera con el interior del área metropolitana y el Pla de Quart por el sur, mientras que al norte se trataría del parque fluvial del Túria y el enclave forestal de la Vallesa.

Este parque antirriada diez veces mayor que el Jardín del Turia prevé más de 150 millones de euros de inversión solo en expropiaciones y entre esas zonas se encuentra algunas en el linde entre Alfafar y València, con sus barrios de la Torre y la pedanía de Forn d'Alcedo.

"Los parques metropolitanos se han proyectado por nuestro linde, para laminar todo el agua que viene de Paiporta, así que Alfafar y València pediremos una reunión conjunta después de las Navidades con Conselleria de Medioambiente y Territorio para ver cómo nos va afecta", concluye Adsuara.