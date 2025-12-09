El Belén hiperrealista de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Albal abre sus puertas al público

El pasado sábado 6 de diciembre tuvo lugar la inauguración del Belén de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Albal, un acto que congregó a más de un centenar de personas, entre vecinos y visitantes, atraídos no solo por la calidad artística y el detallado trabajo del montaje, sino también por la recuperación de una tradición que hacía muchos años que no se vivía en la parroquia, con la exposición de un belén de grandes dimensiones.

Previo a la inauguración del Belén y durante la celebración de la misa, el párroco de Albal, don Engraci Bataller, cedió la palabra al autor de la obra. Emilio Navarro agradeció públicamente a todas las personas que han colaborado en la realización del belén y se mostró orgulloso de haber podido ser el artífice de la recuperación de una tradición tan apreciada por los albalencs. «Hoy es un día muy especial y me gustaría que este belén sirva para recuperar esta tradición tan especial que, desde hace muchos años, no se celebraba en esta Parroquia», señaló. El autor también tuvo palabras de agradecimiento para el párroco local: «Gracias por haberme abierto las puertas de la Iglesia de par en par y por demostrar, una vez más, que una parroquia se llena de vida recuperando iniciativas como esta».

Una vez finalizada la misa, el párroco de Albal, don Engraci Bataller, realizó la bendición del belén, un momento que contó con la presencia de la hija del belenista. Al acto asistió también el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, acompañado por otros miembros de la corporación municipal, que quisieron respaldar con su presencia esta iniciativa cultural y tradicional.

Durante la inauguración, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, quiso destacar la calidad del belén, subrayando la sorpresa de muchos de los asistentes al contemplarlo. El primer edil señaló que la obra «se encuentra al nivel de las exposiciones que pueden verse en grandes ciudades», poniendo en valor tanto el trabajo del autor como la apuesta por recuperar una tradición que engrandece la vida cultural y patrimonial del municipio.

Más de 100 figuras

El belén es obra íntegra del artesano Emilio Navarro, de la firma E. Navarro Belén & Art, residente en la comarca de l’Horta Sud. Se trata de un belén hiperrealista de más de 10 metros cuadrados, compuesto por más de 100 figuras distribuidas en diferentes escenas que recrean con fidelidad la vida y las costumbres de la época. El montaje ha requerido más de un año y medio de trabajo y forma parte de la colección personal del autor, quien ha querido exponerlo de manera voluntaria en la parroquia.

Se trata de un belén hiperrealista de más de 10 metros cuadrados, compuesto por más de 100 figuras. / A. A.

Entre las figuras más destacadas se encuentran numerosas piezas de la escultora Montserrat Ribes, acompañadas por obras de imagineros de reconocido prestigio como Arte Sacro Hermanos Cerrada, José Oviedo o José Luis Mayo. El conjunto se completa con varias figuras pintadas por la artista albalenca Ana Muñoz, aportando un valor añadido al proyecto desde el ámbito local.

Uno de los aspectos más llamativos del belén es la minuciosidad de sus detalles y la riqueza de sus ambientes. El montaje presenta distintas estancias ambientadas en el costumbrismo de la zona, con un elevado nivel de realismo que invita al visitante a detenerse en cada escena. Todo ello, combinado con una cuidada iluminación que recrea las diferentes fases del día, junto a efectos de sonido y música ambiental, convierten la visita en una experiencia inmersiva que transporta al espectador a la época representada, invitándolo a contemplar cada rincón con detenimiento.

El belén podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero. El horario de visitas será de lunes a viernes, de 16.30 a 18.30 horas, y los sábados y domingos, de 10 a 11.30 horas.

Este belén se consolida como una de las propuestas navideñas más destacadas de Albal y de la comarca, poniendo en valor tanto la tradición belenista como el trabajo artesanal y artístico, y convirtiéndose en un punto de encuentro cultural para vecinos y visitantes durante las fiestas navideñas.