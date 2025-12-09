El Club de Gimnasia Rítmica de Paiporta reformará su local afectado por la dana con los 50.000 euros del premio Iberdrola
El ayuntamiento destaca la fuerza del club para levantarse tras la barrancada del 29-O y reconoce su papel esencial en el deporte femenino del municipio
S. García
Paiporta celebra un nuevo éxito deportivo y social: el Club de Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta ha sido distinguido con el galardón Iberdrola Supera Base, un reconocimiento estatal que destaca iniciativas ejemplares en la promoción del deporte femenino. El premio, dotado con 50.000 euros, permitirá a la entidad continuar con su actividad tras la grave afectación sufrida por la dana de octubre del 2024.
La vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, quien ha acompañado al club en el acto de entrega que ha tenido lugar en Madrid, ha manifestado “el enorme orgullo que siente todo el pueblo de Paiporta por un club que ha sabido mantenerse unido y seguir adelante en un momento especialmente complicado, del mismo modo que otros clubes de la localidad. El premio de Iberdrola supone un impulso que va más allá de la ayuda económica, es un reconocimiento al trabajo constante, a los valores que transmiten y a la fuerza de todas las familias que forman parte del club”.
La concejala de Deportes, Susana Moreno, también ha querido felicitar al club y subrayar “el valor incalculable que tiene este premio para el deporte local y, especialmente, para el deporte femenino”. Según Moreno, “el Club de Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta es un ejemplo de constancia, de educación en valores y de unidad. Han pasado meses muy duros tras la dana, pero nunca han perdido el espíritu ni las ganas de continuar”. Moreno ha concluido afirmando que “desde la Concejalía de Deportes continuaremos a su lado, porque este premio no solo celebra lo que son, sino también lo que, estoy segura, seguirán consiguiendo en el futuro”.
Un proyecto para recomponer el camino
Con esta dotación, el club prevé acondicionar un nuevo espacio que les permita retomar la actividad con normalidad. El nuevo local servirá como punto de encuentro y entrenamiento para las más de 70 gimnastas que forman parte de la entidad, garantizando continuidad y estabilidad mientras se recuperan las instalaciones perdidas.
Durante el acto, se ha puesto en valor la labor social que desarrollan, capaz de reunir a deportistas, familias y equipo técnico en torno a un proyecto educativo y deportivo de largo recorrido.
El reconocimiento de Iberdrola sitúa de nuevo a Paiporta como un municipio activo y comprometido con la promoción del deporte femenino. “Nuestras niñas y jóvenes necesitan referentes, y hoy el club vuelve a demostrar que tenemos talento, entrega y capacidad para superar cualquier obstáculo”, ha concluido Val.
