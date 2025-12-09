Compromís per Aldaia abandona la comisión de la dana ante la "falta de transparencia"

El grupo municipal Compromís per Aldaia hace pública su "profunda indignación" ante la gestión política de la emergencia de la dana del 29 de octubre y el posterior desarrollo de la Comisión de Investigación. La formación ha denunciado la "carencia de transparencia" y la "obstrucción del equipo de gobierno", culminando con el abandono de la última sesión por la negativa a aplazarla ante la ausencia de un regidor "clave".

La convocatoria de un pleno extraordinario para la aprobación de presupuestos, coincidiendo con los trabajos de investigación de la oposición, ya fue interpretada por Compromís como una "muestra de la carencia de respeto institucional". La situación se agravió el pasado viernes, 5 de diciembre, cuando los partidos de la oposición acudieron a la Comisión de Investigación con la sorpresa que el regidor Jesús Valero, delegado en la gestión de la emergencia el 29 de octubre, no asistiría a la sesión de control.

Compromís solicitó el aplazamiento de la sesión, considerando "imprescindible" la presencia del regidor Valero, ya que tenía destinado un bloque específico de preguntas cruciales para el esclarecimiento de los hechos. Ante la negativa del alcalde, Guillermo Luján, a aplazar la sesión, Compromís decidió abandonar la sala, junto a otros partidos de la oposición. Desde la agrupación municipal manifiestan que "el alcalde demostró cero empatía con la tarea de estudio e investigación de la propia oposición y que, después de la negativa a aplazar la sesión, abandonamos la sala ya que no podemos tolerar esta adulteración, la gota que colma el vaso".

Protocolos y decisiones

El partido valencianista destaca que fue el único grupo que envió las preguntas a la Comisión de Investigación, y estas han sido el centro y el hilo conductor de los informes y de las sesiones. "Esta tarea de investigación se ve ahora ninguneada por la actitud del equipo de gobierno", declaran. Las preguntas preparadas para la Comisión, dirigidas a varios responsables municipales, subrayan puntos sobre la coordinación, la comunicación y la activación de protocolos. Concretamente, Compromís quería preguntar a Jesús Valero "qué protocolos se activaron y se siguieron de forma estricta"; "quién tomó las decisiones clave y con qué información se contaba" y si "puede demostrar que fue in situ a comprobar el estado del Barranco de Pozalet-Saleta a las 18.45 horas".

El regidor de Compromís, Lluís Albert Granell, ha manifestado su agotamiento ante la situación: "estoy cansado de las continuas faltas de respeto, a mi partido, en el pueblo y, el que es más grave, a las víctimas de la dana que merecen la máxima transparencia y rigor en esta investigación."

"Compromís reitera su demanda de transparencia total y exige que el equipo de gobierno facilite la tarea de la Comisión de Investigación para esclarecer los hechos y garantizar que se toman las medidas necesarias para una gestión de emergencias futura más eficaz y segura", ha añadido.