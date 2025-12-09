Compromís denuncia que el Consell deja a las escuelas de Picanya fuera de la reconstrucción

Compromís per Picanya ha denunciado que la Conselleria de Educación ha dejado fuera de la reconstrucción posdana "todos los centros educativos públicos del municipio", a pesar de que acumulan "décadas de carencia de inversión y presentan deficiencias graves" en materia de seguridad, confort y eficiencia energética.

El grupo municipal recuerda que el Pla Edificant preveía en Picanya una inversión global de 3,2 millones de euros, repartidos entre el CEIP Ausiàs March (2.050.316 euros), el CEIP Baladre (689.921 euros) y la IES Enric Valor (472.526 euros), actuaciones "todas paralizadas o sin ningún calendario por decisión política de la conselleria", denuncian los valencianistas.

El CEIP Ausiàs March, el caso más grave

Según Compromís, el caso más grave es el del CEIP Ausiàs March, una escuela con más de 40 años donde las aulas de Infantil tienen que ser literalmente reconstruidas de cero, pero el proyecto continúa bloqueado. "En las aulas de infantil entró medio metro de agua con la dana y ya estaba pendiente su remodelación antes del 29 de octubre", señala Guillem Gil, portavoz de la formación. Según Gil, el proyecto en manos de conselleria señala claramente que "las aulas de infantil no cumplen las mismas prescripciones que fija el departamento de educación sobre orientación o baños".

Según el grupo, la mejora de las instalaciones de la escuela está haciéndose a cargo de las donaciones que han podido recoger desde la Asociación de Familias de Alumnado (AFA), casi sin ninguna inversión pública ni ninguna previsión a corto o medio plazo para actuaciones en ampliación de comedor, mejora del aislamiento térmico o reparación de goteras.

Guillem Gol (Compromís Picanya) y Gerard Fullana (diputat Corts) con la campaña "Zero" que ha lanzado la formación para denunciar la nula inversión autonómica. / L-EMV

El grupo municipal denuncia también la falta de un plan de climatización para todos los centros y la necesidad urgente de ampliar las zonas de sombra de los patios escolares, que son, a su juicio, insuficientes para garantizar condiciones adecuadas en episodios de calor extremo cada vez más frecuentes.

Inversión pública para un centro privado de FP en Vistabella

A pesar de esta situación, lamentan que el Consell "haya destinado cero euros" a estas necesidades básicas, mientras que "sí que ha acelerado —junto con el ayuntamiento de Picanya, gobernado por el PSPV— la inversión de más de 1,2 millones de euros en un nuevo centro privado de Formación Profesional vinculado a la patronal Femeval", incluyendo la cesión de un solar municipal de más de 5.000 metros cuadrados, a la que Compromís ya se opuso. "La Generalitat ha sido capaz de mover recursos y suelo público para un proyecto privado, pero no para garantizar que los niños y niñas de Picanya estudien en condiciones dignas”, denuncian.

Compromís reclama la puesta en marcha de un Plan Edificant II que permita recuperar las inversiones comprometidas y dar respuesta inmediata a las urgencias educativas de Picanya: la reconstrucción de las aulas de Infantil de Ausiàs March, la mejora de la seguridad y la eficiencia energética de los centros, la instalación de un sistema de climatización integral y la creación de espacios de sombra adecuados en todos los patios escolares.

"El Consell está discriminando Picanya y dejando la escuela pública en un estado insostenible, mientras prioriza proyectos privados. No lo podemos permitir como municipio ni como país", concluye la formación.