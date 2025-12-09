Compromís per Paterna denuncia que Sagredo incumplirá los plazos legales para la Zona de Bajas Emisiones

Desde Compromís per Paterna denuncian que, el alcalde Juan Antonio Sagredo, "incumple de manera consciente la obligación legal de implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio antes del 31 de diciembre de 2025, tal como exige la normativa estatal para las ciudades de más de 50.000 habitantes".

El concejal de Compromís, Carles Martí, ha recordado que “cuando Sagredo peatonalizó la calle Mayor ya le advertimos que esto no era suficiente para crear una ZBE. Lo hemos repetido una y otra vez, pero no han querido hacernos caso ni tampoco parece que lo vayan a hacer”.

Martí ha lamentado que “la excusa de Sagredo de decir que el cierre de la calle Mayor era una ZBE es simplemente una mentira para tapar su inacción. No hay ningún proyecto serio presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica, como exige la ley, ni ningún paso real para cumplir con el plazo del 31 de diciembre”.

Perder el apoyo de votantes

Según Compromís, “el motivo real es que Sagredo teme perder el apoyo de una parte del electorado de derechas que comparte con PP y Vox, y sabe que estos votantes no le perdonarían la implantación de una ZBE. Está incumpliendo la ley por cálculo electoral, pensando en las elecciones de 2027, y esto es totalmente injustificable.”

“Con esta actitud, el alcalde consigue justo lo contrario de lo que haría falta: transformar una medida necesaria contra el cambio climático en un foco de rechazo social, porque la ciudadanía la percibe como una imposición tardía e improvisada", ha añadido Martí.

“Por todo esto, Compromís per Paterna reclamamos al equipo de gobierno socialista que empiece inmediatamente el trabajo para disponer de una Zona de Bajas Emisiones efectiva y adaptada a las necesidades del municipio lo antes posible”, concluye el mismo concejal.