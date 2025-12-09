Foios inicia las obras de reurbanización de la ronda sur

El Ayuntamiento de Foios ha iniciado las obras de reurbanización del paseo Alcalde José Ros Lacruz, en concreto, la parte sur de la ronda de circunvalación de este municipio de l’Horta Nord, una vía esencial especialmente para las personas que se desplazan a pie y en bicicleta, que, después de los trabajos, se convertirá en un trayecto más accesible, más seguro y más verde.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestado que “la renaturalización del paseo Alcalde José Ros Lacruz es una obra de gran envergadura que proporcionará unos beneficios enormes para el vecindario de nuestro pueblo, ya que se trata de una de las grandes apuestas de este gobierno municipal para fomentar una movilidad sostenible y un entorno urbano más agradable y seguro para todo el mundo”. “Durante el plazo de ejecución de las obras, se pueden producir afectaciones temporales, por ese motivo, se pide comprensión a la ciudadanía”, ha añadido el alcalde.

Las actuaciones

Los trabajos en la ronda sur suponen una inversión de 186.701,31 euros del Ayuntamiento de Foios y se centran en renovar las aceras para mejorar la accesibilidad a las y los peatones, rehabilitar el carril bici para asegurar un trayecto seguro y continuo, mejorar el alumbrado de todo el espacio para que sea más sostenible o plantar otras especies más adecuadas, como por ejemplo moreras, ya que ofrecen sombra sin generar problemas con las raíces.

La reurbanización se produce después de la retirada de más de 50 ficus que provocaban problemas a lo largo del paseo, ya que las raíces habían levantado el pavimento de la acera y del carril bici, lo que impedía la adecuada circulación de personas y bicicletas. Todos han sido trasplantados sin ningún coste para el Ayuntamiento de Foios, gracias a la intervención de un vivero que los ha comercializado y les ha dado una nueva vida.