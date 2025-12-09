La huerta de Paterna dice 'basta' a los robos y exige al ayuntamiento que la proteja

"No podemos más, los robos son continuos y hasta nos arrancan las vallas". Esta es la principal denuncia de entidades, agricultores y propietarios de parcelas de la huerta de Paterna y que trasladarán a la corporación municipal en el próximo pleno a través de una moción que han enviado a todos los grupos políticos y esperan que se debata en la sesión.

La demanda no es nueva. Las asociaciones y personas físicas llevan meses autoorganizándose para intentar paliar la falta de seguridad y los hurtos que se suceden en este entorno natural semana sí, semana también, tal como denuncian. Incluso redactaron un decálogo de medidas necesarias para poner fin a esta situación.

Sin embargo, ante la falta de respuesta del gobierno local, según denuncian, han pasado al siguiente nivel. En una reunión celebrada a finales del mes de noviembre, decidieron ir directamente a la sede de soberanía local y forzar a que se debata su manifiesto entre los grupos políticos del consistorio. La principal preocupación que unifica al colectivo es el clima de inseguridad que impera en la huerta. Denuncian una escalada de incidentes que van más allá de simples hurtos y afectan directamente a su patrimonio y seguridad personal, lo que desincentiva la actividad agrícola.

Barreras físicas, más brigada policial y señalización

Por eso, piden principalmente piden tres cosas. La primera, la colocación de barreras físicas para el control de acceso a vehículos en las cuatro entradas principales de la huerta por Campamento o Santa Rita, entre otras. "Es una reclamación histórica que ha demostrado su eficacia en zonas como el Parque Natural del Túria", argumentan, mientras afean al ayuntamiento que "se han excusado en salidas de emergencia para negarse".

Información y naranjas para los vecinos y vecinas de Paterna. / L-EMV

En segundo lugar, reclaman aumentar las brigadas de policía local que consideran "insuficiente". "Necesitamos vigilancia más constante y efectiva" y en tercer lugar, la señalización disuasoria que informe de vigilancia y las prohibiciones existente. Además, denuncian que la Ordenanza Municipal Reguladora de la Huerta y el Medio Natural de Paterna lleva en vigor desde el año 2014 y no se cumple en materia de seguridad. No se siente protegidos, todo lo contrario, se sienten "abandonados".

Base de datos vecinal

Por eso, han iniciado, además de las demandas concretas, una estrategia comunicativa con los vecinos y vecinas que transitan la huerta para caminar o hacer deporte corriendo o en bici. En el último fin de semana, colocaron una mesa donde ofrecían naranjas y zumo de caña de azúcar del Huerto Multiverso de la Granja de Julia y explicaban sus reivindicaciones. Consiguieron una base de datos de más de 70 personas con las que compartir las demandas y alegrías de actividades de la zona. El siguiente paso es llegar hasta el gobierno local, que señalan, no están cumpliendo con su obligación.

Asimismo, instarán al equipo de gobierno local a que intervenga de manera "urgente" para parar los robos y agresiones a las parcelas agrícolas que aseguran sufren semanalmente. Las distintas asociaciones acordaron que si no ven respuesta, explorarán la vía legal para denunciar el incumplimiento de la ordenanza y la falta de seguridad.