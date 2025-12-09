Inclusión para las personas con TEA en Burjassot: pictogramas accesibles en los comercios locales

El alumnado de 6º de Primaria del Colegio San Miguel Arcángel de Burjassot ha dado un paso decisivo hacia la inclusión, con el proyecto “¿En qué te puedo ayudar?”, una iniciativa con la que los estudiantes reciben a diferentes personas y asociaciones para conocer de primera mano realidades de su entorno y buscar maneras de ayudar.

Durante el curso pasado, los alumnos y alumnas recibieron la visita de una mamá del centro que, junto a su hijo Samuel, explicó su experiencia familiar con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En aquella sesión, la mamá de Samuel planteó una petición: que los comercios de Burjassot contaran con pictogramas accesibles que permitieran identificar los establecimientos de forma más clara y comprensible para las personas con TEA.

El alumnado, motivado por la empatía y las ganas de mejorar su municipio, planteó la propuesta al Ayuntamiento de Burjassot quien, a través del alcalde, Rafa García y de las concejalías de Educación e Infancia, que dirigen Manuela Carrero y Yolanda Andrés, se comprometió a colaborar con la iniciativa inclusiva. Tras meses de trabajo y coordinación entre el colegio y el consistorio, el proyecto se ha hecho realidad y ya se ha colocado el primer pictograma accesible en un horno de Burjassot. "Ha sido en un acto emocionante que ha contado con la presencia del alcalde y de las concejalas responsables, además de la mamá que inspiró la iniciativa y su hijo y, representantes del AMPA del centro, profesores implicados y, por supuesto, el curso de 6º, impulsor de la iniciativa", expresan desde el consistorio.

Transformar el entorno

Marcos López, tutor de los alumnos y alumnas ha explicado que “el día que vinieron a hablarnos sobre el TEA, entendimos lo importante que es hacer pequeños cambios para que todos y todas los que padecen este trastorno puedan vivir mejor su día a día. Este proyecto demuestra que cuando escuchamos de verdad las necesidades de los demás, somos capaces de transformar nuestro entorno”.

La instalación del primer pictograma marca el comienzo de un proceso que se extenderá a todos los comercios de Burjassot, haciendo que éste sea un municipio cada vez más amable e inclusivo. La iniciativa de los pictogramas se suma a otras acciones desarrolladas con anterioridad por el colegio San Miguel en colaboración con el Ayuntamiento, como la colocación de semáforos sonoros para personas ciegas, siempre dentro del proyecto “¿En qué te puedo ayudar?”.