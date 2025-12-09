Manises aprueba un nuevo plan para prevenir las adicciones
Su aplicación se ejecutará a través de la Unidad municipal de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA)
El Ayuntamiento de Manises, a través de su Junta de Gobierno Local, ha aprobado el VI Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos 2026-2030. Este documento estratégico tiene como objetivo reducir el impacto de las adicciones en la población, promoviendo hábitos de vida saludables y fomentando la prevención desde una perspectiva integral y a través de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), perteneciente al departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises
Según el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises, Juan Carlos Esteve, “con la luz verde de esta nueva hoja de ruta, reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública y el bienestar social y seguimos impulsando políticas preventivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Manises”.
El nuevo plan, que estará vigente durante los próximos años, incluye acciones dirigidas a la comunidad educativa, familias, colectivos vulnerables y población general. Además de incorporar programas de sensibilización, formación y asesoramiento profesional, se ha reforzado la coordinación con recursos comunitarios, sanitarios y entidades sociales para garantizar una respuesta eficaz y adaptada a las necesidades actuales.
¿Qué es la UPCCA?
La UPCCA es un recurso local técnico especializado en prevención, que permite articular respuestas integradas entre los ámbitos sanitario, educativo y social. Gracias a su transversalidad, proximidad y coordinación intersectorial, facilita el acceso de la ciudadanía a recursos preventivos desde una lógica de intervención comunitaria.
