Massamagrell analiza la situación de violencia de género y refuerza la protección a las víctimas

Massamagrell acogió el pasado viernes, 5 de diciembre, en el salón de plenos del syuntamiento, una nueva reunión de la Mesa de Coordinación Multidisciplinar en Materia de Violencia de Género. La sesión, presidida por el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, contó con la participación de Nina Sepúlveda, concejala de Servicios Sociales y Paula García, concejala de Educación. Además, asistieron representantesdela subdelegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sociales, Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, directores de los Centros Educativos y Centro de Salud.

Durante el encuentro, se realizó un diagnóstico de la situación del municipio y un seguimiento de los casos existentes, con el objetivo de reforzar la detección, intervención y protección de las víctimas. Asimismo, se llevó a cabo una valoración de la intervención integral en el ámbito local, analizando la coordinación de los recursos disponibles y las actuaciones que se han implementado en Massamagrell durante el último periodo.

Uno de los puntos destacados de la sesión fue la coordinación de actuaciones relativas a la violencia a la infancia, con la finalidad de mejorar los protocolos de intervención y prevención. También se informó sobre las actuaciones financiadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se plantearon previsiones de cara al próximo año, junto con novedades legislativas, actualizaciones de los servicios y campañas de sensibilización realizadas recientemente.

Líneas estratégicas

En el marco de la reunión, se dio cuenta del proceso para la elaboración del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades (PMIO), que marcará las líneas estratégicas en materia de igualdad para los próximos años.

“La violencia de género exige una respuesta firme y coordinada. Reuniones como esta nos permite analizar la situación de Massamagrell, mejorar nuestros recursos y anticiparnos a las necesidades de las víctimas. Nuestro compromiso es ofrecer una respuesta pública eficaz, que involucre a todas las instituciones y actores sociales implicados”, señaló el alcalde, Paco Gómez.

La Mesa Multidisciplinar constituye un espacio esencial para fortalecer la coordinación institucional, mejorar la atención a las víctimas y fomentar políticas públicas que contribuyan a una Massamagrell más segura e igualitaria.