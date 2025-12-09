Una pasarela de 31 toneladas de acero ya une Picassent y Alcàsser

Los vecinos de Alcàsser ya pueden trasladarse a Picassent, y viceversa, gracias a la apertura de la pasarela ciclopeatonal sobre el conocido como barranco de Picassent. Se trata de un paso muy esperado, sobre todo para los residentes en Alcàsser, que no disponen de metro para desplazarse hasta València, algo con lo que sí cuenta la localidad limítrofe.

Y no cruzarán el barranco de cualquier manera, sino a través de toda una obra de arte de ingeniería. La pasarela tiene 40 metros de longitud, está ejecutada con 31,4 toneladas de acero estructural y su geometría es muy similar a la que sustituye. Con unas dimensiones interiores de 3,35 metros de altura y 4 metros de ancho, es ligeramente más ancha que la anterior.

La pasarela se construyó en un taller y se trasladó a la obra en tres partes mediante góndola el pasado 21 de julio. Se habilitó una campa para su acopio y se han realizado los trabajos necesarios de soldadura y pintura.

El izado y colocación de la pasarela se realizó desde la margen derecha, mediante una grúa de 500 toneladas. Para el acceso de la maquinaria de ejecución de pilotes, así como para la colocación de la grúa fue necesario la ejecución de plataformas de trabajo.

Así es la nueva pasarela de 31 toneladas de acero. / P. O.

La Conselleria de Medioambiente e Infraestructuras es la que ha sufragado el coste de la reconstrucción de esta pasarela, y por ello para su inauguración ha acudido la directora general María José Martínez Ruzafa, quien ha explicado que se trata de una pasarela mucho más resiliente, "ya que, por un lado, las cimentaciones son profundas para evitar la socavación, se ha previsto la protección de taludes y cauce con escollera; y, por otro lado, se ha elevado la rasante de modo que, la nueva pasarela se encuentra por encima de la cota del nivel de agua". En concreto la cimentación profunda de ambos estribos consiste, cada una de ellas, en tres pilotes de 1 metro de diámetro y 11 metros de longitud. Además, ha querido destacar la colaboración con la Epsar, que a la vez está construyendo el colector. Y también con Agricultura, por la reparación de la escollera.

Junto a la directora estaban la alcaldesa de Picassent, Conxa García, y el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo. Para García, "era una obra de gran necesidad, ya que se trata de una vía muy transitada por los vecinos y hacía falta".

Primo, por su parte, también celebra que el nuevo colector se construya por abajo, "ya que antes de la riada, al estar por arriba hizo que al ser arrastrado por el agua se llevará contigo las dos pasarelas. Ahora hemos conseguido una pasarela única más resistente y con el colector por abajo se garantiza la seguridad", concluye.