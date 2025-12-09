Paterna reabre su sala de estudios Arcoíris 24 horas para exámenes

El Ayuntamiento de Paterna, a través del Servicio de Bibliotecas y Museos, reactiva, desde hoy y hasta el 30 de enero de 2026, la ampliación ininterrumpida de los horarios de sus Salas de Estudios y la Sala Arcoíris durante 24 horas. El objetivo de esta medida que pone en marcha el consistorio es ofrecer espacios de estudios adecuados, confortables y cercanos en los distintos barrios de la ciudad, coincidiendo con la campaña de exámenes en estos meses de invierno.

Según el balance realizado el año pasado, “esta iniciativa municipal tiene una excelente acogida y es un recurso fundamental consolidado para los estudiantes paterneros, ya que estos espacios no dejan de ganar usuarios cada año”, ha subrayado el concejal Bibliotecas y Museos, Julio Fernández. Tal y como ha precisado el edil, “el pasado invierno, estas salas registraron un total 15.806 usuarios, lo que confirma su creciente uso sumando 2.109 estudiantes más durante la misma temporada de exámenes respecto al año anterior que alcanzaron los 13.697 usuarios”.

El resto de salas hasta media noche

A este respecto, las Salas de Estudios como la biblioteca la Cova Gran en el casco urbano, la biblioteca V. M. Carceller de La Canyada, la agencia de lectura Terramelar y el centro de estudios de Campamento de la ciudad abrirán de lunes a domingo de 9:00 a 00:00 horas. En cambio y con motivo de las fechas de Navidad, los días 24, 25 y 31 de diciembre y los días 1, 5 (por la tarde) y el 6 de enero estos espacios municipales destinados al estudio se mantendrán cerrados.