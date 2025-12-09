Pillado en Silla con 12 gramos de cocaína, una balanza y casi 12.000 euros en metálico

Nuevo golpe al tráfico de droga en Silla. Fue el pasado jueves 04 de diciembre, sobre las 11:30 horas, los Agentes de la Policía Local de Silla establecieron un control dinámico de Seguridad Vial y Seguridad Ciudadana por la zona de Avda. País Valenciano, todo ello enmarcado en la ejecución del Plan Estratégico Operativo contra el Menudeo y Drogas que ese cuerpo policial desarrolla desde hace un tiempo en la población de Silla.

En un momento dado, los Agentes observaron como el conductor de un vehículo circulaba como ocultando su rostro con una capucha. Por ello, se consultó la situación administrativa del vehículo y se constató que éste presentaba diversas infracciones, procediendo los Agentes a interceptar el vehículo y a su conductor en cuanto les fue posible.

Policía Local de Silla. / A.S.

Tras identificar al conductor, los Agentes detectaron que el mismo presentaba síntomas de haber podido consumir sustancias estupefacientes y observaron que se mostraba especialmente alterado, pero excesivamente colaborador, comportamiento que les hizo sospechar. Así, procedieron al cacheo superficial de esta persona y del vehículo, localizando un gramo de cocaína y una balanza de precisión. Sin embargo, los Agentes tuvieron la intuición de que eso no era todo y, tras seguir inspeccionando las proximidades del vehículo, en un momento dado, descubrieron en el suelo que el sospechoso se había desprendido de 11 gramos más de cocaína en roca y un fardo de billetes envueltos con papel film, con una cantidad aproximada a los 12.000 euros.

Guía canino

Por último, fue activado el Agente guía canino de la Policía Local de Silla, quien franco de servicio se personó en el lugar con el can especializado en detección de sustancias estupefacientes, inspeccionando en profundidad al conductor y vehículo implicado.

Ante estos indicios, los Agentes procedieron a la detención de este hombre de 38 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición judicial. También, se ha procedido a la inmovilización del vehículo implicado y ha sido denunciado por las infracciones administrativas observadas sobre el vehículo y sobre el conductor.