Ya puedes visitar el Belén monumental de Torrent

Torrent dio ayer por inaugurada de manera definitiva la Navidad con la apertura del Belén monumental municipal ubicado en la plaza Corts Valencianes, coincidiendo, como ya es tradición tras la recuperación de este Belén por el actual equipo de gobierno, con la festividad de la Purísima. Una jornada repleta de actos religiosos, música y tradiciones que marcó el arranque de las celebraciones navideñas en la ciudad. Las luces ya se encendieron el 28 de noviembre en un acto multitudinario.

La actividad comenzó a las 6 de la mañana, cuando la primera de las Auroras de este año recorrió las calles del Centro Histórico. Vecinos y devotos participaron en este canto matinal que constituye una de las costumbres más arraigadas en Torrent. El recorrido volvió a atraer a muchos torrentinos que decidieron madrugar para no perderse este primer acto navideño.

A mediodía, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora acogió la Eucaristía de la Inmaculada Concepción, una celebración solemne en la que participaron las 29 clavariesas del ejercicio, encabezadas por la clavariesa mayor, Anna Almerich Serra, junto con sus 29 barreros. La iglesia se llenó para acompañar a las jóvenes en uno de los momentos más especiales del día, antes de continuar con los actos programados.

Por la tarde, las calles del Centro Histórico fueron escenario de la procesión de la Purísima, que reunió a cientos de personas en un desfile cargado de fervor. La comitiva recorrió las principales calles del casco antiguo y tras la procesión, tuvo lugar un castillo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Torrent, marcando el final de los actos tradicionales de la mañana y preparando el ambiente para el gran acontecimiento del día: la inauguración del Belén monumental.

Tras la procesión, las clavariesas, los barreros, y numerosos vecinos se dirigieron hasta la plaza Corts Valencianes, acompañados por la alcaldesa, Amparo Folgado, y miembros del equipo de gobierno. La música de la Unió Musical de Torrent marcó el compás del desfile hasta el céntrico enclave donde se instaló el Belén municipal.

Día de la Purísima

Ya en la plaza, la alcaldesa tomó la palabra para dirigirse a los presentes. Folgado destacó el "simbolismo del día" y la importancia que tiene para los torrentinos: "El Día de la Purísima es, para muchas familias, el día en el que ponemos el belén en nuestras casas. Por eso hoy, aquí, también ponemos el belén de todos, como la gran familia que somos en Torrent y junto a nuestras clavariesas", afirmó la primera edil, quien agradeció la alta participación vecinal en una jornada tan especial.

Después, la alcaldesa cedió el turno a la clavariesa mayor, Anna Almerich, quien expresó su emoción por el acompañamiento recibido durante todo el día «Queremos dar las gracias a todos por estar con nosotras desde primera hora. Ha sido una jornada inolvidable y terminarla inaugurando el Belén de nuestra ciudad es un honor que nunca olvidaremos», afirmó, antes de felicitar a todos la Navidad.

Acto seguido, la alcaldesa y la clavariesa mayor pulsaron conjuntamente el botón que encendió las luces del Belén, iluminando su portal, el nacimiento y la estrella que preside toda la escenografía. En ese momento, nuevos fuegos artificiales estallaron tras la plaza, arrancando los aplausos del público.

La sorpresa final llegó con la actuación del cantante torrentino Jonás Arcos, que apareció para estrenar su nuevo villancico, “En Torrent ya es Navidad”, dedicado expresamente a la ciudad. La música puso el broche de oro a una tarde cargada de magia. El tema ya está disponible en plataformas digitales.

Las familias aprovecharon la inauguración para acercarse al nacimiento y hacerse las primeras fotografías de esta Navidad. El Belén municipal, que por tercer año consecutivo rinde homenaje al tradicional montaje del artista torrentino Vicent Pallardó, incluye figuras a tamaño real del portal, los Reyes Magos, un ángel y diversos pastores realizando labores en un entorno que recuerda al pueblo de Belén, con huerto incluido.

Por motivos de preservación, este año el Belén no puede visitarse por dentro, pero se ha dispuesto de manera que pueda contemplarse en su totalidad desde la valla de la Avenida al Vedat, sin perder detalle.

El Belén permanecerá instalado hasta el 6 de enero y se espera que vuelva a ser uno de los puntos más visitados de la decoración navideña en Torrent.

Además, el Ayuntamiento ha anunciado que el próximo viernes 12 de diciembre a las 18 h inaugurará el Belén que se instala en el Espai Sant Gregori, junto al renovado mercado municipal, ampliando así la oferta navideña para vecinos y visitantes.