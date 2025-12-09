Silla, en la final de un premio europeo por la revitalización de su mercado municipal

El municipio de l'Horta Sud, Silla, vive un año 2025 lleno de reconocimientos. La localidad ha obtenido tres distinciones en materia de comercio local, entre los que se encuentran el Premio Nacional a Ayuntamientos dentro de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2024, otorgados por la Secretaría de Estado de Comercio; la distinción AFIC 2024 a la Innovación Comercial, otorgada por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana; y el galardón de la VII edición de los Premios Bon Govern 2024 de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en la categoría "Desarrollo local, empleo y comercio".

Todas estas distinciones son consecuencia de su proyecto de revitalización del mercado municipal de Silla y zona comercial adyacente. Esta iniciativa también ha determinado que Silla haya sido seleccionada por la Comisión Europea como finalista en la primera edición de los Premios Capital Europea del Comercio Minorista, una iniciativa de la Unión Europea que reconoce a las ciudades que destacan por el apoyo y dinamización al comercio local.

Ciudad de Vanguardia

El organismo europeo ha configurado tres categorías en función de la dimensión de la ciudad en tres categorías: 'ciudad de vanguardia', entre 5.000 y 50.000 habitantes, 'ciudad vibrante' entre 50.000 y 250.000 y 'ciudad visionaria' aquellas con más de 250.000. Silla participa en la categoría de Ciudades de Vanguardia, dirigida a municipios de entre 5.000 y 50.000 habitantes que destacan por liderar el desarrollo de entornos comerciales innovadores, siendo la única ciudad española seleccionada en esta categoria. Compite junto a las ciudades de Makarska (Croacia) y Silandro (Italia).

La candidatura de Silla subraya la importancia de la estrategia comercial y su alineación con los distintos planes de acción y la revitalización del mercado municipal y la zona centro. Los programas municipales de modernización, sostenibilidad y digitalización han reforzado la competitividad del sector y han impulsado la renovación del tejido comercial. La fase final tendrá lugar el próximo 28 de enero de 2026 en Bruselas.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha destacado que "este reconocimiento europeo confirma que estamos en el camino correcto. Nuestro compromiso con el pequeño comercio es firme porque sabemos que es el corazón económico y social de Silla. Ser finalistas nos impulsa a seguir innovando y apoyando a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios para dar vida a nuestro municipio".

Mercado municipal de Silla. / A. S.

Zaragozá también ha subrayado que "ser finalistas y la única representación española es ya un gran logro. La candidatura de Silla refleja el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, comerciantes y ciudadanía. Hemos apostado por la modernización y la digitalización, pero también por preservar la identidad de nuestro comercio tradicional. Ese equilibrio es lo que nos hace fuertes".

Las ciudades ganadoras obtendrán un paquete integral de apoyo para aumentar la visibilidad de la ciudad en toda Europa, que incluye reconocimiento y prestigio a nivel europeo, campañas de promoción durante todo el año, intercambio comercial con otras ciudades, video profesional de promoción de la ciudad, entre otrosinvitaciones a eventos exclusivos de networking .

Proyecto del mercado municipal

El proyecto 'Revitalización del Mercado Municipal y su zona comercial' ha supuesto una modernización integral con la implantación de sistemas de fidelización de clientes, conteo de afluencia y una plataforma de gestión unificada, mejorando la competitividad y la experiencia de compra. Entre las principales acciones destacan, además, la modernización del interior y exterior del mercado; la implantación del sistema digital de gestión, la creación de una web municipal; la tarjeta de fidelización; la campaña de dinamización "Vine al Mercat" y el "Mercado en la Escuela", además de acciones de formación, sostenibilidad y señalización.

El alcalde ha añadido que "estos premios consolidan Silla como un modelo de buenas prácticas en promoción económica, y refleja una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento por un comercio local más moderno, innovador, sostenible y cohesionado, capaz de generar oportunidades, actividad económica y vertebrador del pueblo".