Torrent reduce la delincuencia convencional un 8,1 %

El Ayuntamiento de Torrent ha valorado de forma muy positiva los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior en el Balance de Criminalidad del Tercer Trimestre de 2025, que sitúan al municipio como una de las ciudades con mejor evolución en la reducción de infracciones penales entre enero y septiembre.

Una criminalidad convencional en caída: el mejor indicador de Torrent

El dato más notable del balance es el comportamiento de la criminalidad convencional, que representa el grueso de las infracciones penales.

Mientras que en España la criminalidad convencional desciende solo un –0,6%, en Torrent la reducción alcanza el –8,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, trece veces más reducción que la media española.

El balance comparativo entre enero y septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025 muestra que Torrent ha registrado descensos muy notables en varias tipologías delictivas, consolidando una mejora clara del clima de seguridad en la ciudad.

Policías Locales cerca de la Torre de Torrent. / A.T.

Entre las bajadas más significativas destacan los robos con violencia e intimidación, que se reducen en un -25,8% frente a la subida del 0,9 % nacional; los hurtos, que descienden un -16,5% frente al -2,2% nacional; y las sustracciones de vehículos, con una caída del –30,8% frente al -1,2% nacional, mismo periodo del año anterior. También experimenta una reducción considerable el grupo de ‘resto de criminalidad convencional’, con un descenso del –4,7% frente a la subida del 1,1% nacional. Estas bajadas, cuantitativamente relevantes y sostenidas en distintas categorías, explican en gran medida la reducción global del –8,1% en criminalidad convencional en el municipio respecto al mismo periodo del año anterior.

Se trata de cifras que confirman un fortalecimiento objetivo de la seguridad ciudadana en Torrent, muy por encima de la tendencia estatal.

Cibercriminalidad: un fenómeno que sigue creciendo en toda España y que afecta de manera generalizada

La cibercriminalidad continúa siendo uno de los principales retos de seguridad en el conjunto del país. Los datos del Ministerio del Interior confirman que este tipo de delitos sigue aumentando en toda España, especialmente las estafas informáticas, reflejando un problema común a todos los municipios, independientemente de su tamaño.

Se trata de un fenómeno generalizado, asociado al uso masivo de internet, al comercio digital y a la sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes. Por ello, requiere una respuesta continua basada en la prevención, la educación ciudadana y la modernización tecnológica.

La tendencia ya se anticipaba en el primer y segundo trimestre de 2025

Los buenos resultados del tercer trimestre no son un hecho aislado; al contrario, confirman una tendencia que ya se observaba en Torrent desde comienzos del año.

Torrent encadena, de esta manera tres trimestres consecutivos de mejora, consolidando una reducción sostenida, anunciada ya en los balances parciales del año.

Estos resultados sitúan a Torrent por encima de la media nacional, mostrando un modelo de seguridad eficiente, preventivo y bien coordinado.

Reconocimiento a la labor policial y a la coordinación institucional

El Ayuntamiento de Torrent ha subrayado que estos datos son el resultado de una magnífica actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local de Torrent, así como de la coordinación permanente entre ambos cuerpos.

La colaboración institucional ha permitido mejorar la respuesta operativa, optimizar recursos y reforzar la prevención.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha manifestado que “los datos confirman que Torrent es hoy una ciudad más segura que hace un año, y que nuestras políticas de prevención, inversión en medios policiales y coordinación entre cuerpos están dando resultados visibles y reconocidos en los informes oficiales”.

“La implantación de la Policía de Barrio, una medida clave para reforzar la presencia cercana y preventiva en cada zona de la ciudad, está contribuyendo de forma decisiva a este avance. Y todo ello es posible gracias a la excelente coordinación con la Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permite una actuación conjunta, eficaz y rápida para garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, ha subrayado Folgado.

Así mismo, la concejala del Área de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca ha señalado que “la reducción del –8,1% en criminalidad convencional, con respecto al mismo periodo del año pasado, nos sitúa entre los municipios con mejor evolución del país. Seguiremos reforzando todos los dispositivos que están funcionando y ampliando las medidas que están consolidando esta tendencia”.

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2025 confirma que Torrent avanza con paso firme hacia una mejora sostenida de la seguridad, situándose por encima de la evolución nacional y consolidando tres trimestres consecutivos de descenso.

El Ayuntamiento reitera su compromiso con la seguridad ciudadana, la modernización de los recursos policiales y la prevención como eje clave de la política local.