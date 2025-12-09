Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vicedirectora del IES Sedaví gana un premio nacional por sus proyectos educativos

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea ha galardonado a Manuela Picazo por su trabajo

Un grupo de estudiantes en el aeropuerto para participar en un proyecto Erasmus+. / A.S.

Redacción Levante-EMV

Sedaví

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en el ámbito de la educación y la formación en España, ha galardonado a Manuela Picazo Tadeo con el premio nacional de Reconocimiento a la calidad de los proyectos Erasmus+ 2025 en la categoría Educación escolar.

Estos reconocimientos distinguen a docentes, estudiantes y centros educativos por su excelencia, esfuerzo e impacto. Sus logros evidencian cómo Erasmus+ impulsa la inclusión, colaboración y desarrollo personal y colectivo.

"Me alegra que el premio sea en un IES público"

Manuela recibirá el premio de manos de la ministra Pilar Alegría en la Jornada Anual de Difusión Erasmus+ 2025 que se celebrará en este mes de diciembre y ha afirmado: "Es una alegría para todo el pueblo porque me da mucha satisfacción que el premio sea para un instituto público y de una zona no tan favorecida. Y gracias al trabajo de muchas personas profesores y alumnos".

El IES Sedaví ha publicado en sus redes sociales una felicitación hacia la vicedirectora Manuela Picazo y ha hecho “extensiva esta felicitación al conjunto del equipo de profesores Erasmus del centro, que ella coordina y a los muchos estudiantes del IES que han participado en los proyectos”.

El Ayuntamiento de Sedaví se siente muy orgulloso de este reconocimiento y quiere hacer llegar "nuestra más sincera enhorabuena a Manuela y a todo el profesorado que ha creído y trabajado por el Erasmus+", ha afirmado la concejala de Educación, Amparo Cuenca del Castillo, quién también ha querido destacar "la importancia de la confianza de las familias y el alumnado en este tipo de proyectos que han enriquecido mucho a todas las partes".

