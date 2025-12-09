La vicedirectora del IES Sedaví gana un premio nacional por sus proyectos educativos

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que actúa como Agencia Nacional del programa Erasmus+ de la Unión Europea en el ámbito de la educación y la formación en España, ha galardonado a Manuela Picazo Tadeo con el premio nacional de Reconocimiento a la calidad de los proyectos Erasmus+ 2025 en la categoría Educación escolar.

Estos reconocimientos distinguen a docentes, estudiantes y centros educativos por su excelencia, esfuerzo e impacto. Sus logros evidencian cómo Erasmus+ impulsa la inclusión, colaboración y desarrollo personal y colectivo.

"Me alegra que el premio sea en un IES público"

Manuela recibirá el premio de manos de la ministra Pilar Alegría en la Jornada Anual de Difusión Erasmus+ 2025 que se celebrará en este mes de diciembre y ha afirmado: "Es una alegría para todo el pueblo porque me da mucha satisfacción que el premio sea para un instituto público y de una zona no tan favorecida. Y gracias al trabajo de muchas personas profesores y alumnos".

El IES Sedaví ha publicado en sus redes sociales una felicitación hacia la vicedirectora Manuela Picazo y ha hecho “extensiva esta felicitación al conjunto del equipo de profesores Erasmus del centro, que ella coordina y a los muchos estudiantes del IES que han participado en los proyectos”.

El Ayuntamiento de Sedaví se siente muy orgulloso de este reconocimiento y quiere hacer llegar "nuestra más sincera enhorabuena a Manuela y a todo el profesorado que ha creído y trabajado por el Erasmus+", ha afirmado la concejala de Educación, Amparo Cuenca del Castillo, quién también ha querido destacar "la importancia de la confianza de las familias y el alumnado en este tipo de proyectos que han enriquecido mucho a todas las partes".