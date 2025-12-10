Bomberos rescatan a un perro que cayó a un pozo en Picassent a 18 metros de profundidad
Los profesionales entregaron el animal a la Policía Local, al desconocerse quién es su propietario
Los bomberos del Consorcio de Valencia rescataron el martes a un perro que había caído a un pozo en Picassent, en el Camí Fondo, unos hechos de los que se habían recibido aviso a las 14.18 horas.
El animal, que estaba vivo, se encontraba en un lugar "muy inaccesible", a unos 18 metros de profundidad, en un cubículo sin posibilidad de salir por sus propios medios, según han explicado los bomberos. Han actuado una dotación de bomberos de Silla, el sargento de Torrent y rescatadores del grupo GERA.
Los rescatadores han realizado instalación de cuerda y rescate para descender hasta el animal y extraerlo al exterior con arnés de perro, en coordinación con el resto de dispositivos de bomberos.
El perro ha sido entregado a la Policía Local al desconocerse el propietario.
