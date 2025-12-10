La CHJ plantea mover el puente histórico entre Massanassa y Catarroja para mejorar el encauzamiento del barranco

El Ayuntamiento de Catarroja ha mantenido una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar para tratar los trabajos previstos en el barranco del Poyo y las actuaciones que afectarán a la localidad y a los municipios vecinos de l'Horta Sud.

Desde la Confederación se anunció que hay en marcha dos fases. La primera de ellas se trata de actuaciones aguas arriba, a la altura de Chiva, donde se van a construir zonas de almacenamiento de agua (ZAC). También la entidad explicó que a la altura de Picanya y Paiporta se hará un desvío a través de una vía verde hacia el río Túria. Y también se construirán zonas de almacenamiento de agua en los términos municipales de Paiporta y Picanya.

Sin embargo, las notas importantes se aportaron cuando se trató la mejora de la canalización en el barranco del Poyo a su paso por el núcleo urbano de Catarroja. Así, según explica la propia alcaldesa, Lorena Silvent, para poder pasar de una capacidad de 700 m³/s a una de 1000 m³ hay tres actuaciones principales.

La "más fácil", a priori, es subir la altura de los límites del barranco, en su mayor parte hormigonado, entre 1 y 1,5 metros de altura. La segunda opción que se baraja, ésta sí más complicada, es mover el puente histórico entre Massanassa y Catarroja, que se reabrió mejorado en junio tras sufrir daños por la dana. Y por último, aumentar la capacidad del barranco en la parte que da a las vías del tren.

"Hemos revisado las mejoras de encauzamiento, las zonas de almacenamiento de agua y las intervenciones necesarias para aumentar la capacidad del barranco a su paso por nuestro término municipal", señala Silvent.

Canalización subterránea de Pelayo

El Ayuntamiento de Catarroja también ha trasladado a la CHJ peticiones concretas para minimizar el impacto de otra posible barrancada, como es la eliminación de los muros de las vías del tren en la zona de Les Barraques, "y nos han informado que por parte de Adif ha hecho un estudio para la eliminación de todo ese tramo de muro en la vía del tren", apuntó Silvent.

En cuanto a la petición de mejorar la gestión del agua subterránea en puntos sensibles como la Avenida La Rambleta, la calle Pelayo y el Camino de l'Alter, "la CHJ hará un simulacro de la solución que hemos planteado para canalizar toda esa agua en la zona", concluye la alcaldesa de Catarroja.