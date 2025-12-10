El comercio local vuelve a las calles de Torrent en el III Mercado de Navidad

Torrent se prepara para vivir un fin de semana plenamente navideño con la celebración de su III Mercado de Navidad, que tendrá lugar del viernes 12 al domingo 14 de diciembre en la Plaza Unió Musical, junto a la parada de metro Torrent Avinguda. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Torrent y la empresa municipal IDEAT, y cuenta con la colaboración de la ACST – Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrent.

Casi una veintena de comercios de la ciudad saldrán a la calle para ofrecer una amplia variedad de productos navideños: adornos para el árbol, el belén y la casa, ropa de invierno y navidad, pastas y dulces artesanales, chocolates, regalos típicos de estas fechas, libros y creaciones hechas a mano.

Además de las casetas tradicionales, el mercado ofrecerá un completo programa de actividades para todas las edades, especialmente para los más pequeños, que podrán disfrutar de cuentacuentos, personajes infantiles, talleres participativos o de la Casa de Papá Noel.

Comercios participantes

Los comercios participantes son Herbolario El Jardín Medicinal, El Jardí de Noa, Colorines, Happy Regalo, Las Tres Escobas, Pastelería La Plaça–Tartamalia, Graons Llibres, El Cajón de María, Kraft&Soul Design, Nova Llibres, Contigo in Love, El Racó a Granell, Chocolates Rafael Andreu, La Filla del Mestre, La Mar de Cucadas, Papelería Pickin Pack y Fundació Espurna.

Cartel del III Mercat de Nadal de Torrent. / A. T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “el Mercado de Navidad es ya una cita imprescindible para cientos de familias de Torrent. Cada año crece en comercios, actividades y participación, convirtiéndose en un espacio donde vivir la magia de la Navidad y, al mismo tiempo, apoyar al comercio local. Desde el ayuntamiento seguimos trabajando para dinamizar la ciudad y ofrecer propuestas que llenen de vida nuestras plazas y nuestros barrios”.

Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Sandra Fas, ha subrayado la importancia de esta iniciativa para el tejido comercial: “este mercado es una gran oportunidad para que nuestros comercios salgan a la calle, se den a conocer y puedan mostrar todo lo que Torrent es capaz de ofrecer. La colaboración de IDEAT con ACST ha sido fundamental para hacer crecer esta tercera edición y consolidar el mercado como un punto de encuentro navideño para todas las edades”.

El III Mercado de Navidad de Torrent abrirá sus puertas este fin de semana en la Plaza Unió Musical, convirtiéndose en un gran espacio navideño donde vecinos y visitantes podrán realizar sus compras, disfrutar de actividades familiares y apoyar al comercio de proximidad.