Comienzan las obras para rebajar la cota del barranco de la Saleta de Aldaia

El Ayuntamiento de Aldaia ha comenzado con las obras para aumentar la capacidad del barranco de la Saleta. El objetivo de los trabajos es rebajar la cota del lecho de la Saleta a su paso por el casco urbano, siguiendo las directrices de los técnicos para conseguir que el barranco pueda llegar a admitir hasta 30 metros cúbicos por segundo, con el fin de canalizar el agua para que llegue fuera del municipio, y conecte allí con la futura canalización subterránea que desaguará en el nuevo cauce del río Túria.

Esta es la segunda fase del Plan de choque municipal para canalizar el tramo urbano del barranco de la Saleta anunciado por el alcalde Guillermo Luján hace tres semanas, durante la prueba de las nuevas compuertas, y como previo paso al desvío del barranco, que ya está en marcha con el proceso de expropiaciones.

Obras en el barranco de la Saleta. / A.A.

Previa a las obras para hacer más hondo el cauce del barranco, se realizó una primera fase que consistió en perimetrar la zona del paso subterráneo de la avenida Dos de Mayo con la construcción de un muro.

"Mientras que el Ministerio inicia las obras generales del proyecto de canalización de la Saleta, desde Aldaia queremos avanzar ya y hemos pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar que autorice a nuestro ayuntamiento a realizar este Plan de choque en el tramo del barranco que discurre dentro del pueblo, para ayudar a aminorar los efectos de las lluvias", señalan fuentes municipales.

Este plan de choque financiado con fondos procedentes tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana, con una inversión que asciende a los 1.800.000 euros.