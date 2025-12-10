Evacuan a un matrimonio mayor por un pavoroso incendio en un adosado de Alboraia

Un incendio decretado en el primer piso de un adosado en la calle els Jurats de Alboraia se ha saldado con un matrimonio evacuado in extremis y una rápida actuación que ha sofocado las llamas en apenas dos horas. Así lo confirman fuentes policiales del municipio a este diario. El fuego se ha producido sobre las 10 de la mañana por causas que aún se desconocen y en el interior de la vivienda, que ha salvado su planta baja, se encontraba un matrimonio de personas mayores.

Según ha podido saber este diario, la mujer, de 72 años, estaba haciendo la cama cuando ha observado un humo negro en el pasillo. En ese momento, unos obreros que trabajaban en una vivienda de esa misma calle de adosados han percibido la situación y la mujer ha pedido ayuda. Su marido, de 79 años, encamado y tetrapléjico ha sido evacuado por los trabajadores de la obra, que han arrastrado la cama con ruedas hasta la calle y lo han dejado en el garaje de un vecino para ponerle a salvo. Hasta el lugar se han desplazado distintas dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, tres patrullas de la Policía Local, una ambulancia SAMU y una patrulla de la Guardia Civil.

El fuego ha salido por los conductos del aire acondicionado y ha afectado al primer piso y el ático, sin dejar daños estructurales en la vivienda, según ha podido saber este diario. No ha afectado a ninguna otra vivienda y hasta el lugar se ha acercado el alcalde, Miguel Chavarría y la concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla, que ya les han ofrecido alternativa habitacional por si no pueden quedarse con algún familiar. También se ha trasladado al lugar del incendio una trabajadora social y una psicóloga, para antender al matrimonio, que aunque estaban solos en la vivienda, vivían con más gente.