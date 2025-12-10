Fiscalía abre diligencias por la patada del concejal de Moncada en una discomóvil

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación contra el concejal de Fiestas de Moncada, Martín Pérez Aranda (PSPV) por los altercados que tuvieron lugar en un acto festivo del municipio, donde el concejal acabó en una pelea a la que se unió tras proferir algunos jóvenes del público insultos contra Pedro Sánchez a lo que el edil respondió con un corte de mangas y un salto desde el escenario.

El Ministerio Fiscal iniciará ahora una investigación, tras denunciar el PP los hechos, para dilucidar si Martín Pérez Aranda incurrió en un delito de lesiones o lesiones leves al saltar del escenario con el pie en alto para acallar los improperios contra el Presidente del Gobierno. El altercado tuvo una gran cobertura mediática, pues iba acompañado de un vídeo muy explícito en el que se puede ver a Pérez, que también es el marido de la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV) saltar de un escenario con ímpetu y la pierna por delante para dar una patada tras hacer un 'corte de mangas' a quienes insultaban a Pedro Sánchez.

El PP pidió la dimisión de Pérez porque la "actividad política es absolutamente incompatible con la violencia". Este pidió perdón pero descartó dimitir y entonces los populares llevaron a Fiscalía los hechos. Tras el incidente, que cobró relevancia mediática, las reacciones fueron dispares.

Martín Pérez Aranda, en una imagen de archivo. / L-EMV

Mientras la oposición pedía una y otra vez su dimisión, el gobierno formado por PSPV y Compromís condenó los hechos a través de una moción de los valencianistas, en un intento de zanjar un tema sin entrar en el debate de la dimisión y la reprobación dura tras los hechos violentos. De hecho, este fue el único movimiento público de los socialistas de Moncada tras los hechos, que no realizaron declaración alguna, más allá de las disculpas del propio Martín Pérez Aranda. La tibieza del gesto provocó que ni Ciudadanos, ni PP, ni Vox (en la oposición) votaran ni a favor ni en contra como muestra del rechazo a este tipo de posicionamiento que condenaba de manera suave los hechos pero no obligaba a dimitir a Pérez Aranda.

Compromís no pidió su dimisión y el PSPV respaldó al edil

Los socialistas por la figura que representa Martín dentro de su gobierno (es el marido de la alcaldesa y uno de los concejales con más peso dentro del equipo) y los de Compromís, porque pedir la dimisión del edil supondría romper el pacto de gobierno y alejar así la posibilidad de acceder a la alcaldía en el último año de mandato como quedaron tras firmar el bipartito. De hecho, el líder autonómico de los valencianistas, Joan Baldoví, tampoco condenó con contundencia los hechos, que quedaron censurados en el pleno y sin comunicado oficial de los socialistas. De hecho, el PSPV dio su respaldo al edil. La Guardia Civil también abrió diligencias sobre el asunto.

Semanas después, el asunto estuvo a punto de llegar al pleno de la Diputación de Valencia, donde el PP presentó una moción para ejecutar una reprobacin pública al edil socialista. Con todo, en el último momento, los populares retiraron la propuesta pues, según explicaron, "no busca la mejora de los municipios".