Llorca abre la puerta a subvencionar la reconstrucción del pabellón de Paiporta

Más allá de la importancia mediática de la visita de Juanfran Pérez Llorca a Paiporta, la zona cero de la dana, como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, este encuentro junto al el conseller de Infraestructuras, Vicente Martinez Mus, sirvió para poner sobre la mesa proyectos de construcción que requieren de la colaboración institucional.

Así, antes de realizar la visita al memorial y la estación de Metro de Paiporta, el alcalde Vicent Ciscar se reunió en privado con el president y el conseller. En dicho encuentro, el primer edil socialista trasladó a Llorca (PP), la necesidad de mantener los compromisos adquiridos por su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, durante la reunión mantenida en el Palau, entre los que destaca la financiación de la construcción del edificio integral de emergencias y de los parques inundables, infraestructuras clave para garantizar unos servicios públicos de calidad.

Francisco Calabuig

Durante la visita del president a Paiporta, el alcalde subrayó la importancia de sanar la herida emocional que la dana dejó en la ciudadanía, y ha insistido en que la recuperación pasa por dotar al municipio de espacios públicos seguros, sostenibles y preparados para los retos actuales. En este sentido, han comentado la posible ayuda de la Generalitat en la construcción del nuevo pabellón deportivo, recordando también que están en licitación la ejecución de los proyectos del Edificant, el IES La Sénia y el CEIP l'Horta, fundamentales para la mejora de las instalaciones educativas, y la posible instalación en Paiporta de un Centro de atención de Salud Mental.

Llorca, entre Ciscar y Mus, firmó el libro de honor del Ayuntamiento de Paiporta. / A.P.

Tras el recorrido por el municipio, el president ha mostrado su voluntad de reforzar la coordinación institucional entre los distintos niveles de las administraciones, a la que se ha sumado Ciscar, que ha reiterado la máxima disposición del Ayuntamiento de Paiporta para trabajar conjuntamente con la Generalitat. “Esta colaboración es imprescindible para culminar la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, un proceso que se está llevando a cabo en gran medida gracias a la financiación estatal, así como para avanzar en la recuperación emocional del pueblo”, explica el alcalde.