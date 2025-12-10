La dana en primera persona: Paiporta presenta el libro 'El barranc ve crescut'

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de las concejalías de Promoción Lingüística (AVIVA) y Cultura, ha presentado este miércoles en el Museo de la Rajolería el libro El barranc ve crescut, una publicación que recoge 40 historias elaboradas por el alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los centros educativos de Paiporta. Los relatos son el resultado del Premio de Creación Literaria, organizado con motivo del Año Maria Beneyto, escritora del año 2025 por la Academia Valenciana de la Lengua, y cuyo fallo tuvo lugar en mayo.

El libro incluye también las ilustraciones cedidas por el artista Alfredo Ugarte Gondra, que complementan los textos y refuerzan la dimensión narrativa de las historias. Estos relatos abordan la vivencia de la dana del 29 de octubre de 2024 desde la perspectiva de cada joven, expresando las emociones y reflexiones de una generación que vivió este acontecimiento traumático.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha expresado su agradecimiento al alumnado participante en el proyecto literario y ha destacado “su mirada valiente y sincera sobre un episodio que todos y todas recordaremos durante mucho tiempo: la barrancada del 29 de octubre de 2024, que se llevó la vida de vecinos y vecinas que siempre estarán en nuestra memoria”.

Ciscar ha subrayado que “ese día, Paiporta volvió a demostrar la fuerza de su gente, y la juventud tuvo un papel destacado, siendo ejemplo de solidaridad, hermandad y responsabilidad”. En este sentido, ha señalado que el concurso “no es solo un ejercicio creativo, sino también un homenaje a la capacidad de relatar y transformar en palabras lo que vivieron y que marcó la historia reciente de nuestro pueblo”.

Finalmente, el alcalde ha felicitado a todas las personas participantes y ha afirmado que “su talento y compromiso son motivo de orgullo para el ayuntamiento”, animándoles a seguir escribiendo y a formar parte activa de la vida del municipio.

Testimonio colectivo de la juventud en Paiporta

Por su parte, la concejal de Cultura, Esther Torrijos, ha destacado durante la presentación “la valentía de participar y relatar en primera persona cómo vivieron la barrancada, en un momento en que las emociones aún estaban muy a flor de piel”. En este sentido, la responsable de Cultura ha afirmado que “hemos querido que el libro recoja todos los textos presentados, más allá de los ganadores, porque constituye un testimonio colectivo de cómo la juventud de Paiporta vivió ese episodio”.

Finalmente, Torrijos ha felicitado a los participantes y los ha animado “a seguir escribiendo y creando, porque cada relato, real o inventado, contribuye a hacer crecer la cultura en nuestro municipio”.

En cuanto a la concejal de Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha destacado que “el impulso de esta iniciativa demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la expresión y la creatividad juvenil. Los trabajos presentados no solo nos ayudan a recordar un momento histórico, sino que también promueven el aprendizaje de la lengua y la cultura entre los más jóvenes”.

Sandrós también ha querido agradecer a los centros participantes su implicación: “La labor de los docentes es imprescindible para poder llevar a cabo estas actividades. Desde la concejalía continuaremos impulsando iniciativas de este tipo, que sirvan como herramienta para la expresión de los niños, niñas y jóvenes del pueblo”.

El libro recoge todas las obras presentadas al concurso, un total de 40 textos. Los ganadores del concurso fueron Hiba El Mjahid, Eloísa Soler Castillo y Manel Albalat Figa del IES Andreu Alfaro, y Irene Soler Castillo del CC La Inmaculada.

La presentación de este volumen se enmarca dentro de las iniciativas municipales dedicadas a difundir la figura de Maria Beneyto, y en este sentido, el Museo de la Rajolería acoge durante todo el mes de abril la exposición “Maria Beneyto: vida ferida de lletra”. Esta muestra, producida por la Academia Valenciana de la Lengua, ofrece un recorrido por la vida y la obra de una de las figuras más destacadas de las letras valencianas.