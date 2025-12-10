Quart de Poblet se erige como referente estatal en la lucha contra el absentismo escolar

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha sido reconocido a nivel estatal en el IX Concurso de Buenas Prácticas Municipales en la Prevención e Intervención frente al Absentismo y en la Mejora de la Convivencia Escolar, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, gracias al Plan de Absentismo “Cada Dia Compta”, una iniciativa integral consolidada que sitúa a la educación y la igualdad de oportunidades en el centro de la acción pública.

El reconocimiento se ha entregado este miércoles en la sede de la FEMP en Madrid, en el marco de una jornada en la que se han presentado los programas premiados de distintos ayuntamientos de toda España. Quart de Poblet ha participado en la mesa dedicada a municipios de más de 20.000 habitantes, compartiendo su experiencia junto a otras iniciativas destacadas del ámbito educativo de municipios como Alcantarilla (Murcia), Alcobendas (Madrid), Avilés (Asturias), o Denia y Elda (Alicante).

El Plan “Cada Dia Compta” fue aprobado por unanimidad en el Pleno municipal el 25 de octubre de 2022, con el respaldo de todos los grupos políticos y agentes sociales, y se ha convertido desde entonces en la guía de trabajo del Ayuntamiento para prevenir, atender y reducir el absentismo y el abandono escolar, así como para mejorar la convivencia en los centros educativos del municipio.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto a la concejala de Educación, Consue Campos, han remarcado el orgullo que es para el Ayuntamiento recibir este reconocimiento, “porque es un premio de todos. Un premio que se ha conseguido gracias al esfuerzo por parte de todo el equipo de Educación como del conjunto del municipio de Quart de Poblet”. Así, han puesto en valor que se trata de un Plan “muy participado tanto por las familias, como por el profesorado y el alumnado implicado”. “Estamos muy orgullosas y orgullosos porque hemos conseguido realizar y llevar a cabo todas y cada una de las acciones del programa de absentismo en Quart de Poblet”.

Foto de grupo con los reconocimientos del IX Premios Buenas Prácticas. / FEMP

La iniciativa parte de un diagnóstico elaborado por los diferentes agentes sociales y educativos que analiza las diferentes causas del absentismo, como la desafección escolar, los problemas de convivencia, situaciones de acoso, dificultades familiares o cuestiones de salud, y articula respuestas coordinadas desde la prevención hasta la intervención directa.

El Plan se estructura en cuatro grandes líneas de acción: la optimización de la coordinación y los protocolos de seguimiento; la sensibilización de la comunidad educativa sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela; el desarrollo de programas educativos que reduzcan factores de riesgo; y la intervención específica con el alumnado y sus familias.

Coordinación institucional de excelencia

Uno de los elementos clave valorados por el jurado ha sido la amplia coordinación institucional y comunitaria que sustenta el Plan. La Comisión Municipal de Absentismo, de carácter bimensual, reúne a responsables educativos de todos los centros del municipio, servicios sociales, personal técnico de educación, Policía Local a través del Agente Tutor, inspección educativa y ámbito sanitario. Además, se desarrollan subcomisiones por centros con seguimiento mensual del alumnado, lo que permite una atención cercana, personalizada y eficaz en cada caso.

El Plan se complementa con diversos proyectos y programas en funcionamiento, centrados en la sensibilización, el bienestar emocional, la formación educativa, la conciliación familiar y la intervención socioeducativa, reforzando una visión integral de la educación como herramienta de inclusión y cohesión social.

Con este reconocimiento, la FEMP y el Ministerio de Educación ponen en valor el compromiso sostenido de Quart de Poblet con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la prevención de las desigualdades desde el ámbito local.

Por su parte, el Ayuntamiento valora que este premio es el resultado del trabajo colectivo y continuo de toda la comunidad educativa y reafirma su determinación en seguir impulsando políticas innovadoras que garanticen la formación educativa de niñas, niños y adolescentes del municipio y que los sitúen en el centro de la acción local.