Sanidad adjudica la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción del nuevo centro de salud de Albal

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado el servicio de arquitectura e ingeniería para la redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Albal.

Se trata de un paso más en la construcción de este nuevo centro sanitario que va a potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en la zona básica de salud de Albal, dependiente del departamento de salud Valencia La Fe. Dará cobertura asistencial a los ciudadanos de Albal y los sábados se incluye a la población de Beniparrell por formar parte de la zona básica de salud que suma 17.676 habitantes, de los cuales 2.693 son pacientes en edad pediátrica.

La puesta en marcha de esta nueva infraestructura va a permitir también responder a la actual demanda asistencial de la población de estas localidades, ya que en los últimos años ha experimentado un crecimiento demográfico.

Cabe señalar que el nuevo centro sanitario se va a ubicar en una parcela de 2.641 m², que ha sido cedida por parte del Ayuntamiento de esta localidad, y que se ubica en la calle Poeta Vicent Andrés Estellés de Albal, nº2.

Once consultas de medicina familiar

El centro contará con 11 consultas de Medicina de Familia, 8 consultas de Enfermería de adulto, 4 consultas de Pediatría, 2 consultas de Enfermería pediátrica, 2 consultas de Rehabilitación, 2 consultas polivalentes, 1 consulta de matrona, 1 consulta de Trabajo Social, 1 sala de Extracciones, 1 sala para tratamientos y curas, 1 sala de pruebas diagnósticas, 2 boxes, 1 sala para educación materno infantil con vestuario y aseos, 1 gimnasio con 2 boxes para tratamientos y vestuarios y aseos.

Solar cedido por el ayuntamiento para la construcción del centro de salud de Albal. / A.A.

Desde el punto de vista del personal, también contará con una sala de reuniones para las sesiones clínicas de los profesionales, despachos, sala de descanso, almacén, vestuarios y aseos para el personal.

El valor estimado del expediente de contratación asciende a más de 452.000 euros y el plazo de ejecución establecido para la elaboración de la redacción del proyecto de lo que será el futuro nuevo centro de salud de Albal es de 32 meses.

Para la elaboración del proyecto se tienen en cuenta criterios de eficiencia y sostenibilidad. Además, otros aspectos que se valoran especialmente son humanización asistencial, así como medidas para mejorar el confort y la accesibilidad de los pacientes, el aislamiento acústico o la separación de itinerarios entre personal sanitario y pacientes.