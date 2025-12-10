“La Tia Visantica”, embajadora del valencià

Ana Muñoz, natural de Albal y conocida en redes sociales como La Tia Visantica, ha sido reconocida con el premio Embajadora Digital de la Lengua Valenciana, un galardón que distingue la difusión de la lengua, la identidad y la cultura popular valenciana en el entorno digital.

“El ‘valencià de poble’, como reivindica al finalizar todos sus shows La Tia Visantica, el de casa y el de la calle, tiene nombre propio en las redes.” Lejos de academicismos o discursos ideológicos, Ana Muñoz ha construido su proyecto comunicativo desde la naturalidad y la autenticidad, utilizando el valenciano que forma parte de su día a día.

Su iniciativa nació sin más pretensión que entretener, y lo hizo desde el lenguaje con el que se expresa con mayor naturalidad: el valenciano. Con el tiempo, el proyecto ha ido creciendo gracias al respaldo de una comunidad fiel que se reconoce en unos contenidos centrados en el humor, las costumbres y las tradiciones de los pueblos valencianos. Muchos seguidores aseguran verse reflejados en su personaje, en el que identifican a sus madres, tías y abuelas: mujeres referentes que han marcado sus vidas y que forman parte de la memoria emocional colectiva.

La Tía Visantica protagonista del estreno de la segunda temporada de InspiraDONES / Silvia Tomás

La Tia Visantica cuenta con más de 168.000 seguidores sumando Instagram, TikTok y Facebook. Además de sus vídeos, en los que relata situaciones cotidianas del día a día y analiza la actualidad con su particular punto de vista y toque humorístico, llena los principales teatros y salas de la Comunitat Valenciana. En sus espectáculos canta, baila y engancha al público desde el primer momento con un humor muy personal, narrando sus desavenencias con su hermana Encarnin, su amiga La Poera, sus cuñadas o su adorada Mª Samanta.

La Diputació de València y la Red Valenciana de Desarrollo Rural (Revader) han sido las entidades impulsoras de la primera edición de los Premios Embajadores Digitales de València, un certamen en el que se ha reconocido el talento digital de creadores y divulgadores que, a través de sus canales en distintas plataformas, ponen en valor la hostelería, los productos y la vida rural, las tradiciones, los destinos turísticos y la lengua valenciana.

Ana con su premios de Embajadora Digital Valenciana. / A.A.

Natural de Albal, la creadora reivindica de forma constante sus raíces y su municipio como eje central de su discurso. El jurado seleccionó a Ana Muñoz como finalista junto a creadores consolidados como Vic Llor y Alfons el Blue, concediéndole finalmente este importante reconocimiento dentro del panorama digital valenciano.

Agradecimientos

Durante el acto, la creadora quiso agradecer el apoyo recibido tanto en el ámbito profesional como personal. Destacó el papel de su familia, de sus amigas y amigos, así como el de su marido y técnico de sonido, Emilio Navarro, conocido como “El Sanguango”, a quien considera parte esencial de un proyecto que continúa creciendo sin perder su esencia.

La jornada fue compartida con otros referentes del ecosistema digital valenciano como Jajajers, La Ruta dels Esmorzars, Valencia Bonita y El Manual del Agricultor, subrayando además la necesidad de una mayor presencia femenina en este tipo de reconocimientos.

El anuncio del premio corrió a cargo del actor y humorista Óscar Tramoyeres, amigo y compañero de la premiada, en un acto marcado por la emoción y el reconocimiento colectivo.

Con este galardón, Ana Muñoz y su ‘Tia Visantica’ consolidan su papel como una de las voces más representativas del valenciano popular en el ámbito digital, con un mensaje claro y directo: “El peor valenciano es el que no se habla”.