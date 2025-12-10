Torrent inaugura este viernes una exposición de belenes en l’Espai Sant Gregori

Torrent continúa viviendo una Navidad llena de tradiciones y cultura con la inauguración este viernes 12 de diciembre, a las 18 horas, de una exposición de belenes en l’Espai Sant Gregori. El acto contará con la música de los villancicos interpretados por la Rondalla de Camí La Noria de Torrent, que pondrá el ambiente festivo y navideño para todos los asistentes.

La exposición permitirá a los visitantes contemplar el nacimiento a tamaño real creado por el Gremio de Artistas Falleros para el Ayuntamiento de Torrent en la Navidad de 2023, una pieza que combina creatividad, realismo y tradición en una instalación que se ha convertido en un referente de la cultura, dentro del mercado. Además, se podrá disfrutar de un belén tradicional realizado por el reconocido belenista torrentino Juan José Chinesta, miembro de la Asociación de Belenistas de Torrent.

Juan José Chinesta es conocido por su larga trayectoria en la elaboración de belenes y por organizar durante 25 años el Concurso de Belenes Navideños en su comisión, la Falla Lope de Rueda – Virgen del Puig. Su trabajo también ha sido expuesto en entidades como la Caixa Rural o el Museo Comarcal. Autodidacta y heredero de la tradición familiar, Juanjo ha destacado siempre por la calidad artística y el realismo de sus belenes, consolidándose como uno de los grandes referentes del arte belenístico en Torrent.

El acto inaugural contará con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y del concejal de Cultura, Aitor Sánchez, quienes animan a la ciudadanía a participar de estas actividades que combinan tradición, cultura y participación ciudadana.

"Invito a todos los torrentinos y torrentinas a disfrutar de la Navidad en nuestra ciudad, recorriendo los belenes y participando de las actividades culturales. La ruta de belenes incluye no solo los dos belenes municipales, sino también los elaborados por las fallas, asociaciones y por la Asociación de Belenistas de Torrent en su concurso, que celebra ya su 81 edición. Torrent es una ciudad con una gran tradición de belenes y queremos que todos puedan disfrutar de Torrent en Navidad" afirma la alcaldesa.

Además, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez resalta el valor de integrar cultura y comercio local "L’Espai Sant Gregori se ha convertido en un espacio emblemático de nuestra ciudad, situado en el Mercado San Gregorio, y gracias a esta exposición, como ya hicimos el año pasado, podemos combinar la visita a los belenes con las compras en el mercado. Es un ejemplo de cómo la cultura y la participación ciudadana se integran en la vida cotidiana de Torrent."

Horario de visita

La exposición se podrá visitar desde el 12 de diciembre hasta el 5 de enero en l’Espai Sant Gregori, con horario de martes a sábado de 8 a 14 horas, y los viernes también de 17 a 20 horas. Con motivo de la inauguración, este viernes no habrá baile de mayores, pero sí se celebrará un concierto de villancicos a cargo de la Rondalla de Camí La Noria, que pondrá música y alegría al acto inaugural.

Esta muestra se suma al belén monumental instalado en la Plaza Corts Valencianes, inaugurado el pasado 8 de diciembre, ampliando la oferta cultural y navideña de la ciudad. Gracias a estas iniciativas, los vecinos y vecinas podrán recorrer una completa ruta de belenes, disfrutando no solo de las obras municipales, sino también de los belenes elaborados por las comisiones falleras, asociaciones, particulares y la Asociación de Belenistas de Torrent.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su apuesta por mantener vivas las tradiciones navideñas, fomentar la participación ciudadana y ofrecer espacios donde la cultura y la convivencia se unan en torno a la Navidad. La exposición en l’Espai Sant Gregori se convierte así en una cita imprescindible para todas las familias, que podrán combinar la visita a los belenes con las compras en el Mercado San Gregorio que ha sido recientemente reformado y disfrutar de un ambiente festivo único en la ciudad.