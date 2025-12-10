Torrent prorroga el convenio con la Autoritat de Transport Metropolità de València

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado en la sesión de Junta de Gobierno Local, celebrada hoy, prórroga del convenio de colaboración entre la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) y el consistorio, del que se dará cuenta posteriormente al Pleno. Un acuerdo que permitirá continuar garantizando que los vecinos y vecinas puedan utilizar los títulos de transporte urbano en los autobuses interurbanos que recorren el término municipal. La prórroga tendrá una vigencia de dos años, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, e incluirá una adenda económica y técnica que actualiza y mejora económicamente las condiciones del acuerdo inicial.

Una medida que mejora la movilidad y la calidad de vida en Torrent

Desde la entrada en vigor del convenio en enero de 2024, la coordinación entre el transporte urbano e interurbano ha supuesto “una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Torrent”, permitiendo utilizar de forma integrada todos los servicios que discurren por el municipio independientemente de la administración titular. Destacando que la continuidad del acuerdo es esencial para fomentar la intermodalidad y una movilidad más sostenible en la ciudad.

Actualmente, Torrent está conectado mediante siete líneas metropolitanas gestionadas por la ATMV: L106A, L106B, L106C, L170A, L170B, L170C y la nocturna L153N, todas ellas con incidencia directa en los desplazamientos cotidianos de miles de usuarios dentro del término municipal.

Una prórroga de dos años y una adenda que actualiza las condiciones del convenio

El acuerdo inicial, vigente desde enero de 2024, ya fue prorrogado durante 2025. Ahora, ambas administraciones consideran oportuno extenderlo por dos años más, hasta 2027, y aprobar una adenda de modificación que adapta el convenio a la nueva realidad tarifaria y operativa del sistema metropolitano, garantizando así la continuidad de un sistema de transporte integrado que facilita los desplazamientos urbanos e interurbanos.

Esta ampliación, vigente desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, actualiza y mejora las condiciones económicas y técnicas del acuerdo. Uno de los elementos centrales de esta adenda es la implantación de un nuevo sistema de compensación económica, mucho más simple y ventajoso para el Ayuntamiento. A partir de 2026, cada validación de títulos urbanos en el tramo municipal de las líneas interurbanas tendrá un importe fijo de 1 euro, independientemente del tipo de tarjeta utilizada. Esta modificación supone una reducción significativa del coste del convenio, un mayor control del gasto público y un sistema más transparente y predecible para la planificación económica municipal.

Además, la adenda refuerza la interoperabilidad tecnológica del transporte metropolitano, garantizando que los títulos urbanos de Torrent —ya sea en la Tarjeta Ciudadana o futuros soportes— continúen siendo plenamente válidos en las líneas gestionadas por la ATMV. Para ello, el Ayuntamiento se compromete a mantener la compatibilidad con el sistema SIGA>punT o el que la ATMV establezca, asegurando que los vecinos puedan seguir utilizando su tarjeta urbana con total normalidad en los autobuses interurbanos que pasan por la ciudad.

El convenio también consolida la obligación de la ATMV de admitir estos títulos en el tramo urbano, preservando así la movilidad de miles de usuarios diarios.

Con estas mejoras, la prórroga del convenio y su adenda no solo garantizan la continuidad del servicio, sino que refuerzan un modelo de movilidad más eficiente, accesible y sostenible para Torrent. La estabilidad que aporta el acuerdo permitirá seguir impulsando un transporte público integrado que responde a las necesidades reales de la ciudadanía y consolida la colaboración entre administraciones para mejorar la calidad del servicio.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “con esta prórroga y la nueva adenda damos un paso más para garantizar un transporte público moderno, accesible y pensado para mejorar la vida de nuestros vecinos. Torrent seguirá contando con un sistema de movilidad integrado que facilita los desplazamientos diarios para las familias y reduce el coste para el Ayuntamiento. Nuestro compromiso es claro: ofrecer un servicio más eficiente, más sostenible y que responda a las necesidades reales de la ciudad”.

“El precio único de un euro por validación nos permite tener un modelo más transparente, predecible y económico. Es una medida que beneficia directamente a Torrent y que demuestra la importancia de la colaboración entre administraciones para avanzar hacia una movilidad metropolitana de calidad”, ha añadido.

Torrent continúa avanzando hacia una movilidad integrada y sostenible

La prórroga del convenio con la ATMV consolida la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por un sistema de transporte público más eficiente, accesible y coordinado. Gracias a esta colaboración, los vecinos podrán seguir disfrutando de una movilidad integrada que mejora sus desplazamientos y refuerza el compromiso municipal con la sostenibilidad, la eficiencia y el servicio público.

Por su parte, la concejala del Área de Movilidad, Sonia Roca, ha subrayado la mejora operativa y económica que supone la adenda para el Ayuntamiento y para los usuarios del transporte público, “la adenda que hoy aprobamos simplifica el sistema tarifario, mejora la gestión municipal y garantiza que nuestros títulos urbanos seguirán siendo válidos en todas las líneas interurbanas que pasan por Torrent. Es una medida que aporta eficiencia, ahorro y seguridad al servicio que utilizan miles de vecinos cada día”.

“Esta actualización del convenio nos permite adaptar el transporte público a la realidad actual del área metropolitana, reforzando la interoperabilidad tecnológica y consolidando un modelo de movilidad más cómodo, más claro y más sostenible. Es una mejora sustancial que se notará tanto en la administración como en el día a día de los ciudadanos”, ha concluido.