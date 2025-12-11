La AECC de Albal recauda 3.861 euros en su cena solidaria para la investigación oncológica y apoyo a pacientes

El pasado viernes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Albal celebró su tradicional cena solidaria en el Salón Viher, una de las principales citas solidarias del calendario de la asociación en nuestra localidad. Al encuentro asistieron vecinos y vecinas, junto a representantes de la junta local de la AECC y miembros de la corporación municipal.

Durante el acto, la presidenta de la AECC Albal, Natalia Micó, y el alcalde, José Miguel Ferris, dirigieron unas palabras al público asistente para agradecer su participación un año más en una iniciativa tan importante, cuyos fondos recaudados se destinan íntegramente a la respuesta contra el cáncer. Al finalizar la cena, los comensales pudieron participar en la tradicional rifa solidaria.

La velada reunió a más de 150 personas y contó con la colaboración de cerca de 90 empresas y entidades municipales, que aportaron donativos y regalos para la rifa. Gracias a esta solidaridad colectiva, la AECC de Albal logró recaudar 3.861 euros, que se destinarán a programas de apoyo a pacientes y a la investigación oncológica.

Pueblo solidario y comprometido

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, destacó que “un año más estamos muy contentos con el trabajo que se hace desde la junta de la AECC de Albal, que es una labor muy importante para mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad y para conseguir fondos para la investigación. Una vez más, el pueblo de Albal ha demostrado ser un pueblo solidario y comprometido”.

La velada reunió a más de 150 personas y contó con la colaboración de cerca de 90 empresas y entidades municipales. / A. A.

Por su parte, la presidenta de la AECC local, Natalia Micó, subrayó durante su intervención “la importancia de cuidar la salud emocional para prevenir y curar el cáncer”. Añadió que “es muy importante prevenir, cuidar nuestra salud emocional y escuchar las señales que nos envía nuestro cuerpo, evitando el estrés y los conflictos internos a los que nunca prestamos atención y que son factores clave también en la recuperación de las personas con cáncer”. Micó puso asimismo en valor “la necesidad de practicar el agradecimiento y ser empáticos con las personas que tenemos frente a nosotros, algo que también nos hace estar mejor a nosotros mismos”.

La AECC de Albal vuelve a demostrar la fuerza de la solidaridad y la importancia de unir esfuerzos para avanzar en la lucha contra el cáncer. Actos como esta cena solidaria recuerdan que la prevención, el cuidado de la salud emocional y las revisiones médicas periódicas son herramientas fundamentales para la detección precoz y la mejora de la calidad de vida. El compromiso colectivo sigue siendo clave para construir un futuro con más esperanza.