Burjassot aprueba el mayor presupuesto de su historia, casi 41 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado hoy el mayor presupuesto de su historia, que asciende a 40.926.298 euros, una cantidad que supera en un 7,2 % al presupuesto del año anterior. "El presupuesto de 2026 es solvente económicamente y eficaz socialmente, mejora las prestaciones sociales, la atención a las familias, mayores y personas dependientes. Al mismo tiempo se aumenta la inversión en espacios públicos y su cuidado, y todo esto mientras se reduce la deuda y se mantienen congelados los impuestos", explican desde el consistorio.

Burjassot plantea un presupuesto "eminentemente social", en el que el 33 % de todos los recursos están destinados al bienestar de las ciudadanas y ciudadanos. Uno de cada tres euros se destina a protección social en el ejercicio 2026, en línea continuista con el anterior ejercicio y destinando también en el área de gastos su mayor cantidad al capítulo 1, que sostiene todos los servicios públicos. El presupuesto de 2026 tendrá mayores ingresos por ICIO, mejor recaudación y mayores transferencias corrientes, siendo un modelo de gestión prudente y que no recurre a la financiación externa. Burjassot invertirá más de 13 millones de euros en garantizar la asistencia social primaria, la educación, deportes, sanidad y cultura, entre otros.

El consistorio destaca las partidas de Servicio de Ayuda a Domicilio, que aumenta hasta 1.123.000, aumentando en un solo año un 21 % la atención a las personas en situación de dependencia. Se mejora el servicio de Menjar a Casa, con una cuantía de 75.000 euros, se aumentan las ayudas al comedor para menores de cero a tres años hasta los 40.000 euros, se realiza una apuesta firme por las políticas culturales que aumentan un 24 %, llegando a 1,6 millones de dotación, aumentan un 90 % la atención a las personas mayores y los gastos de convivencia, llegando a los 200.000 euros. También es importante señalar que el equipo de gobierno quiere poner en marcha el año que viene una Unidad de Día para atender a los pacientes de Burjassot.

El Teatre el Progres y Fincas Amarillas

También destaca la finalización de dos proyectos importantes, como es el Teatre el Progres que se inaugurará en febrero y cuya dotación también está contemplada en este presupuesto, y la rehabilitación de las Fincas Amarillas, un proyecto de eficiencia energética de los edificios de esa zona, pero sobre todo la reordenación del entorno y la peatonalización de varias calle y de la Plaza Pintor Goya.

Dentro de los proyectos también hay que destacar la peatonalización de la calle Mariana Pineda, con el objetivo de continuar creciendo en la creación de un entorno urbano más accesible para los ciudadanos y peatones. También se va a mejorar los parques y jardines con una inversión de 600.000 euros en renovación de los juegos infantiles de La Granja, l’Almara, Misionero García, Vicente Ferrer, Condesa de Lluch y Concepción Arenal.

Accesibilidad y mejora de asfaltados aumenta hasta los 900.000 euros, haciendo aun más accesible las calles de Burjassot, se dedicarán 300.000 euros a seguir creando refugios climáticos, se seguirá invirtiendo en las instalaciones de la Casa de Cultura y el Centro Cultural Tívoli, en el Trenet del Parque de La Granja, y aumentarán los sistemas de vigilancia de tráfico con 278.000 euros para seguir amentando la seguridad de nuestra ciudad.

Como proyectos a redactar durante el año 2026 cabe destacar la peatonalización de la Plaza Hermanos Sequera, que adecua y pone en valor el entorno de Los Silos, y también tendremos para el 2026 la redacción de un nuevo pabellón deportivo.

Un presupuesto que tal y como ha apuntado en el pleno el Alcalde de Burjassot, Rafa García, “es un presupuesto para las personas, que apuesta por seguir mejorando la ciudad, por sus servicios públicos, sin dejar atrás a nadie, siendo nuestro referente las políticas sociales”.