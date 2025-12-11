Catarroja pone cifras a la reconstrucción: 149 ascensores por reparar, 300 consultas de salud mental en dos meses, 23.288 solicitudes al Consorcio

Ha pasado 13 meses y medio desde que la barrancada del 29 de octubre arrasara con Catarroja, acabando no solo con muchas infraestructuras que hay que reponer, sino también con la forma de gestionar los servicios. Desde ese día el consistorio está trabajando en la reconstrucción del municipio, y nada mejor para ver el alcance que está suponiendo esa reconstrucción que ponerle cifras.

Un total de 631,5 millones de euros son los que se han movilizado por el Gobierno de España para reparar los daños y apoyar la recuperación. El Consorcio de Compensación de Seguros ha sido uno de los pilares de la respuesta, gestionando el 97,7% de las 23.288 solicitudes registradas (aún quedan 490 abiertas) y abonando un total de 342.895,707,09 de euros.

Hasta el 31 de octubre, las más de 23.000 solicitudes se dividen en 7.796 por viviendas y comunidades de propietarios, resueltas en un 98,1%, 13.402 solicitudes por vehículos, con un 98,2% resueltas, 1.543 por comercios, resueltas en un 95,7%, 125 por oficinas, con una resolución del 98,4%, 421 del área industrial, resuelta en un 92,9% y una única solicitud en obra civil, que está solucionada.

36 proyectos en 10 años

Gracias a 138.097.936,09€ aportados por el Ministerio de Política Territorial, Catarroja va a llevar a cabo 36 proyectos esenciales durante los próximos diez años, que van desde los casi 17 millones de la de las infraestructuras viarias del núcleo urbano y el polígono hasta los casi 103.000 de la reparación de los baños del Port y la escuela latina.

De esas 36, Catarroja se ha marcado 14 como prioritarias, que tiene que poner en macha en dos años. Entre ellos está el TAC, el traslado tanto de la piscina cubierta como el de la residencia, el parking de la plaza mayor, la reurbanización del entorno de Blasco Ibáñez, por el IES Berenguer Dalmau, los colectores y reurbanización de la zona de la Rambleta y Pelayo, el nuevo edificio de emergencias junto al parking en altura en una pastilla junto al campo del Mundial 82, a sede de servicios sociales la reparación de la Casa de la Cultura y la EPA.

71 millones para la reconstucción de la red de alcantarillado

Sin duda, la guinda de esa reconstrucción está en la reparación del alcantarillado completamente destruido. La alcaldesa Lorena Silvent, en un desayuno informativo realizado en la Masia de las Estrellas, ha anunciado que este mismo miércoles 10 de diciembre, el Estado había ingresado los 71.138.925,68 euros de subvención. El consistorio, en una primera fase ya invirtió 960.000 euros y ahora se está trabajando en 30 puntos críticos con un presupuesto de 5,8 millones. Además, se va a encargar a Tragsa una auditoría integral del alcantarillado para planificar las siguientes fases.

Aún 149 ascensores sin funcionar

La nota negativa de esta reconstrucción sigue siendo los ascensores. El Ayuntamiento de Catarroja decidió mediar y habilitar un trámite en la sede electrónica para dar de alta a los ascensores estropeados en comunidades que cuentan con personas con movilidad reducida y darles así prioridad. Según las cifras aportadas por Femeval, a fecha de noviembre de 2025, hay 772 ascensores censados. 171 están pendientes de regularización, de los cuales 78 son prioritarios. De esos 78, 22 ya están reparados , 30 están en curso, 3 pendientes de aceptación de oferta, 15 sin empresa mantenedora localizada y con cambio de empresa. Conscientes de que el retraso se debe a la falta de personal, desde el consistorio se ha solicitado impulsar cursos de homologación desde la ADL.

Impacto emocional de la dana

La dana dejó un fuerte impacto emocional en la población y evidenció que la recuperación debe ir más allá de reparar daños materiales. Por esa razón, el Ayuntamiento de Catarroja creó el área de Bienestar emocional. El consistorio realizó mas de 300 atenciones telefónicas en los dos meses posteriores de la dana. En cuanto a los programas de apoyo, 142 personas participaron durante seis meses en sesiones para reducir los síntomas postraumáticos. Otras 173 personas, 92 con participación estable, en el programa de gestión del estrés. Desde mayo de 2025, un grupo estable de 24 personas forman un grupo de autoayuda y acompañamiento emocional, y actualmente el servicio de bienestar joven creado tras la dana ofrece a 6 jóvenes atención terapéutica continuada.