Ciberdelitos en auge: los vecinos de Torrent se forman para prevenir fraudes

La Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent acogió este martes una concurrida charla informativa sobre ciberdelitos, organizada por la concejalía de Participación Ciudadana en colaboración con la Comisaría de la Policía Nacional de Torrent. La sesión reunió a un numeroso público, principalmente personas adultas y mayores, muy interesadas en conocer cómo protegerse frente a fraudes, estafas y otras amenazas que proliferan en el entorno digital.

La concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella, abrió el encuentro, acompañada por dos miembros del Cuerpo Nacional de la Policía, quienes fueron los encargados de impartir la formación. Durante la sesión, los agentes expusieron casos reales, explicaron estrategias actuales de los ciberdelincuentes y ofrecieron herramientas prácticas para detectar y evitar engaños tanto en ordenadores como en teléfonos móviles.

Los expertos abordaron en primer lugar las amenazas que se han vuelto más comunes entre menores y adolescentes, como el ciberacoso, el sexting o el grooming, poniendo sobre la mesa señales de alerta y consejos para que familias y educadores puedan actuar a tiempo.

A continuación, se centraron en los fraudes que afectan con más frecuencia a adultos y personas mayores: phishing, smishing, estafas mediante suplantación de identidad, el conocido engaño del “hijo en apuros”, las “cartas nigerianas” o los fraudes sentimentales tipo ‘lover boy’. Los agentes insistieron en la importancia de desconfiar de mensajes sospechosos, verificar remitentes y no facilitar nunca contraseñas, datos bancarios ni documentación personal.

Material informativo y herramientas prácticas

Como apoyo a las explicaciones, el consistori puso a disposición de los asistentes un tríptico de ciberseguridad editado por la concejalía, con información clara sobre cómo proteger dispositivos, evitar estafas online y reconocer correos fraudulentos. El folleto incluye consejos como utilizar antivirus, evitar descargas sospechosas, comprobar la autenticidad de los enlaces y comprar solo en páginas de confianza, entre otros.

Los asistentes pudieron disponer también de imanes de nevera con teléfonos de interés, una herramienta útil y accesible que reúne los números principales de Policía Nacional (091), Guardia Civil (062), Policía Local (092), Emergencias (112) y 016 para atención a víctimas de violencia de género, con el objetivo de facilitar la comunicación inmediata y asistencia, ante cualquier incidencia.

Imanes de nevera con teléfonos de interés. / A. T.

La interacción entre los agentes y el público fue constante, generándose un espacio de preguntas en el que los vecinos expusieron situaciones reales que habían vivido o conocido. La claridad de las explicaciones y la utilidad práctica de los consejos fueron especialmente valoradas por los asistentes.

Reforzar la formación ciudadana

El contenido de la charla cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la evolución reciente de la criminalidad en España. Según el último Informe de Criminalidad del Ministerio del Interior (tercer trimestre de 2025), las estafas informáticas han aumentado un 8 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de otros ciberdelitos se ha incrementado un 20,3 % a nivel nacional. Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido de este tipo de delitos y la sofisticación creciente de los métodos empleados por los ciberdelincuentes.

El mismo informe recoge un dato especialmente significativo: en los últimos nueve años, las estafas informáticas han crecido un 488,3 %, convirtiéndose en una de las modalidades delictivas con mayor expansión en el país. Este ascenso sin precedentes subraya la importancia de iniciativas como la charla celebrada en Torrent, que permiten dotar a la ciudadanía de herramientas prácticas para prevenir fraudes y reaccionar ante posibles incidentes digitales.

La concejala de Participación Ciudadana, Ana Penella ha manifestado que “agradecemos profundamente la implicación de la Policía Nacional, que una vez más ha compartido su experiencia y conocimientos con cercanía y profesionalidad. Su labor es esencial para proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente en un momento en el que los datos nacionales conforman un incremento muy relevante de los ciberdelitos, lo que hace aún más oportuna e imprescindible la celebración de charlas como esta, continuadoras de las ya organizadas el pasado año”.

“La gran respuesta del público demuestra que existe una necesidad real de información sobre estos temas. Queremos que Torrent sea una ciudad segura también en el ámbito digital, y estas charlas permiten que los vecinos y vecinas sepan identificar riesgos y actuar con confianza”, ha subrayado Penella.

La concejala Ana Penella declaró “cada vez son más las personas que sufren intentos de estafa digital y es fundamental que estemos preparados. La formación es nuestra mejor defensa y desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por ofrecer herramientas útiles y accesibles para toda la ciudadanía.”