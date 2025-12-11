El Círculo Católico de Burjassot presenta en sociedad su monumental belén

El Círculo Católico San Roque de Burjassot inauguró el miércoles al atardecer, en sus instalaciones, su clásico y monumental belén en un acto que junto con el presidente de la entidad, Ramón Enrique Carbonell, condujeron el autor del nacimiento, José Antonio García, y el titular la iglesia de San Miguel Arcángel, Ramón Hurtado, en presencia de representantes del tejido asociativo del municipio.

Tras la bendición del belén, el belenista explicó los detalles de una composición que trata de “recrear, en la medida de lo posible, el texto bíblico según el evangelista Lucas correspondiente a los cinco misterios gozosos sobre el nacimiento de Cristo y su niñez” y que “reflejan todos los tiempos litúrgicos de la Navidad”. Los asistentes a la inauguración contemplaron, pues, la representación de la Anunciación del arcángel Gabriel a María, la Visita de María a su prima Isabel, el Nacimiento de Jesús, la Presentación del recién nacido en el Templo y el Niño desaparecido y encontrado en el Templo con los Doctores de la Ley.

Bendición de la representación navideña. / V. R. Sancho

Asimismo el montaje –al que no le faltan iluminación y agua corriente– incluye otros pasajes del Nuevo Testamento cono la Adoración de los Pastores, la Degollación de los Inocentes con la Huida a Egipto y la Carpintería de José. Completa la representación una tela azul con el dibujo de las constelaciones y la estrella que orientaron a los Reyes Magos durante su viaje a la Palestina del siglo I para conocer al Hijo de Dios.

El belén del Círculo Católico San Roque permanecerá expuesto al público hasta una semana después del Día de Reyes. Las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, excepto martes, desde las 17 hasta las 21 horas.