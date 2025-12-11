El gobierno socialista de Moncada de nuevo enredado en asuntos con Fiscalía

No es la primera vez que el equipo de gobierno socialista de Moncada se ve enredado en asuntos que implican a la Fiscalía, por denuncias externas de las que luego se abren diligencias de investigación. La más reciente, el inicio de investigación sobre los hechos consumados del concejal Martín Pérez (PSPV) que se conoció ayer tras denunciar el PP al Ministerio Público los altercados de septiembre durante una discomóvil en el municipio de l'Horta Nord.

Allí, el segundo teniente alcalde, concejal de Fiestas y también marido de la alcaldesa, Martín Pérez (PSPV), fue protagonista de un incidente tras hacer un 'corte de mangas' y saltar del escenario dando una patada a un grupo de jóvenes que insultaban al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP (y el resto de la oposición, con Ciudadanos y Vox) pidieron reiteradamente su dimisión y Pérez, aunque pidió perdón no dimitió. Entonces, los populares elevaron a la fiscalía los hechos, que ahora ha abierto diligencias para investigar si en este incidente el edil incurrió en un delito de lesiones.

Ni el PSPV, ni Compromís (que es su socio de gobierno en Moncada y que espera acceder a la alcaldía en el último año de mandato) quisieron hacer declaraciones ayer en torno a este inicio de una investigación tras los hechos que condenaron unos y otros. El PSPV que respaldó al concejal tras los hechos en septiembre no se pronunció ayer tras conocer que fiscalía investiga un posible delito, tras ser preguntado por este periódico.

Eso sí, algunas voces socialistas sí admitían que el comportamiento fue lamentable y la situación con este edil de Moncada es "bochornosa". Por su parte, fuentes de Compromís señalaban que el asunto está en una fase "muy preliminar" y por tanto, no tenía más valoración que la que hicieron en su momento.

Denuncia hace unos meses y archivo de otra investigación en 2020

Con todo, no es la primera vez que el gobierno socialista es llamado a declarar u objeto de investigación por el ministerio fiscal. Este mismo año, en febrero, la fiscalía abrió una investigación por un posible delito de prevaricación en el que estarían implicados la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV) y el edil de Fiestas y pareja sentimental, Martín Pérez (PSPV) tras una denuncia de Ciudadanos por la contratación de mesas y sillas para las fiestas.

Unos hechos que suceden a una denuncia en el año 2018 tras la celebración de las paellas universitarias. Orts y Pérez tuvieron que declarar ante el juez, igualmente, tras una denuncia de la oposición por tema de licencias y organización del macroeventos. Una circunstancia que le valió la rotura del gobierno de coalición del PSPV, en ese momento con Guanyem Moncada. Finalmente, la denuncia sobre las paellas universitarias fue archivada en 2020 por concluir el juez que Amparo Orts no cometió prevaricación al celebrarse el macroevento en suelo privado y no público.