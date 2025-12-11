El IES Federica Montseny de Burjassot impulsa la conexión entre la FP y las empresas de comercio y marketing

El IES Federica Montseny de Burjassot ha acogido la celebración de la jornada Talento Pyme que reunió a centros de Formación Profesional y empresas del sector de comercio y marketing en un encuentro que se consolidó como un éxito de participación y colaboración. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Formació Professional de la Conselleria d'Educació, tuvo como objetivo acercar la FP a las necesidades reales del sector de comercio y marketing y fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el tejido empresarial valenciano.

Durante la jornada, docentes, empresas y profesionales compartieron experiencias, debatieron nuevos retos y exploraron fórmulas de cooperación para mejorar la cualificación y la empleabilidad en la familia profesional de comercio y marketing, un ámbito clave para la innovación social.

A lo largo de la mañana se llevaron a cabo dinámicas y sesiones de trabajo en las que las empresas pudieron exponer sus necesidades y junto con las y los docentes, buscar soluciones a través de proyectos y buenas prácticas en la formación del sector de comercio y marketing. Entre los temas abordados, destacó la nueva Ley de Formación Profesional, analizada como una herramienta para impulsar la formación dual, mejorar la conexión con las empresas del sector y favorecer la actualización de competencias del alumnado y del personal docente.

Crear una asignatura propia

Una de las dinámicas llevadas a cabo en la jornada fue “Diseña tu módulo”. Una actividad en la que por diferentes equipos, empresas y docentes colaboraron para crear su propia asignatura, que pondría solución a las necesidades de la empresa.

Los centros participantes pudieron establecer nuevas alianzas con las empresas, reforzando así la colaboración entre la FP y las empresas del sector, y sentando las bases para futuros proyectos conjuntos de prácticas, innovación y formación dual.

Con esta jornada, Talento Pyme reafirma una vez más su papel como referente en la conexión entre formación y empresa, fortaleciendo la red de colaboración entre centros educativos, profesionales del sector y administraciones públicas, y promoviendo una FP de calidad al servicio del empleo, la innovación y el bienestar social.

La iniciativa impulsada por la Dirección General de Formació Professional de la Conselleria d’Educació, contó con la colaboración de centros de formación profesional de toda la Comunitat Valenciana y empresas de la comarca, con la dinamización de Fundación Emplea.