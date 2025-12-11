El IES Federica Montseny de Burjassot impulsa la conexión entre la FP y las empresas de comercio y marketing
Docentes, empresas y profesionales debatieron en la jornada Talento Pyme fórmulas de cooperación para mejorar la empleabilidad, analizando la nueva Ley de Formación Profesional
El IES Federica Montseny de Burjassot ha acogido la celebración de la jornada Talento Pyme que reunió a centros de Formación Profesional y empresas del sector de comercio y marketing en un encuentro que se consolidó como un éxito de participación y colaboración. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Formació Professional de la Conselleria d'Educació, tuvo como objetivo acercar la FP a las necesidades reales del sector de comercio y marketing y fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el tejido empresarial valenciano.
Durante la jornada, docentes, empresas y profesionales compartieron experiencias, debatieron nuevos retos y exploraron fórmulas de cooperación para mejorar la cualificación y la empleabilidad en la familia profesional de comercio y marketing, un ámbito clave para la innovación social.
A lo largo de la mañana se llevaron a cabo dinámicas y sesiones de trabajo en las que las empresas pudieron exponer sus necesidades y junto con las y los docentes, buscar soluciones a través de proyectos y buenas prácticas en la formación del sector de comercio y marketing. Entre los temas abordados, destacó la nueva Ley de Formación Profesional, analizada como una herramienta para impulsar la formación dual, mejorar la conexión con las empresas del sector y favorecer la actualización de competencias del alumnado y del personal docente.
Crear una asignatura propia
Una de las dinámicas llevadas a cabo en la jornada fue “Diseña tu módulo”. Una actividad en la que por diferentes equipos, empresas y docentes colaboraron para crear su propia asignatura, que pondría solución a las necesidades de la empresa.
Los centros participantes pudieron establecer nuevas alianzas con las empresas, reforzando así la colaboración entre la FP y las empresas del sector, y sentando las bases para futuros proyectos conjuntos de prácticas, innovación y formación dual.
Con esta jornada, Talento Pyme reafirma una vez más su papel como referente en la conexión entre formación y empresa, fortaleciendo la red de colaboración entre centros educativos, profesionales del sector y administraciones públicas, y promoviendo una FP de calidad al servicio del empleo, la innovación y el bienestar social.
La iniciativa impulsada por la Dirección General de Formació Professional de la Conselleria d’Educació, contó con la colaboración de centros de formación profesional de toda la Comunitat Valenciana y empresas de la comarca, con la dinamización de Fundación Emplea.
