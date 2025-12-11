La indumentaria valenciana y la música de Albal llenan las calles de Santa Cruz de la Zarza

Una delegación del municipio de Albal viajó el pasado fin de semana a la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza para celebrar el reciente hermanamiento entre ambos municipios, un gesto nacido del agradecimiento por la ayuda, implicación y solidaridad que la población manchega brindó a Albal durante los peores momentos de la dana del 29 de octubre.

La representación albalenca estuvo encabezada por la vicealcaldesa, María José Hernández, y contó además con la presencia de integrantes de la Junta Local Fallera de Albal, junto a la Fallera Mayor Andrea Ortiz; miembros de la Sociedad Juventud Musical de Albal; así como la Reina y el Rey de las Fiestas de Santa Ana 2025, Paula Lloria y David Reinon, acompañados por sus Damas y Damos.

Durante varios días, la delegación convivió con los vecinos y vecinas de Santa Cruz de la Zarza, participando en diversos actos institucionales y culturales. Entre ellos, la inauguración de la exposición del pintor valenciano Francisco Mir Belenguer; el encendido oficial de las luces de Navidad; y un acto conmemorativo por el Día de la Constitución, en el que Albal entregó una lámina realizada por la artista local Ana Bonora.

Indumentaria y música

Uno de los momentos más destacados fue el pasacalle de las XIII Jornadas “Santa Cruz es Tradición”, donde la delegación sorprendió al municipio con la majestuosidad de la indumentaria valenciana y la música de la Sociedad Juventud Musical de Albal, llenando las calles de ambiente festivo y compartido. Asimismo, la representación de Albal colaboró en las jornadas de “Gastronomía Popular”, elaborando paellas que fueron repartidas entre los vecinos, acercándoles uno de los platos más emblemáticos de la cultura valenciana.

La Sociedad Juventud Musical de Albal llenó las calles de ambiente festivo. / Santa Cruz de la Zarza 2

La vicealcaldesa, María José Hernández, destacó la importancia y la emoción del encuentro: “Este hermanamiento ha sido para todos nosotros una experiencia inolvidable que nos permite fortalecer los lazos con esta maravillosa localidad que se volcó con nosotros durante la DANA y que nos ha hecho sentir como en casa estos días, haciéndonos partícipes de sus fiestas. En Albal nos sentiremos eternamente agradecidos con Santa Cruz de la Zarza”.

El Ayuntamiento de Albal expresa su profundo agradecimiento al municipio de Santa Cruz de la Zarza tanto por la ayuda prestada en los momentos más duros tras la DANA como por la cálida acogida ofrecida durante estos días de convivencia, que consolidan una relación de amistad y colaboración entre ambas localidades.