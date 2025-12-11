La lanzadera Xirivella-Faitanar bate récords: 20.880 usuarios solo en octubre

El servicio lanzadera que conecta Xirivella con la estación de metro de Faitanar, Quart de Poblet, continúa ganando adeptos y confirma su utilidad como la vía más rápida y directa para acceder a la ciudad de València. Desde que el Ayuntamiento ampliara el horario para ofrecer servicio durante todo el día, la respuesta de la ciudadanía ha sido cada vez más sólida, con un incremento sostenido de usuarios a lo largo de 2025.

Según los datos facilitados por la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), la línea L164 registró 20.880 viajeros solo en octubre, convirtiéndose en el mes de mayor demanda del año. Esta cifra supone un crecimiento significativo respecto a los primeros meses de 2025, que ya reflejaban una tendencia al alza. El servicio mantiene además niveles de ocupación estables y homogéneos durante toda la jornada, un indicador claro de que la ampliación horaria ha permitido adaptar el transporte público a las necesidades reales del vecindario.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado que “los datos confirman que la lanzadera es la mejor opción, la gente la valora y cada día más vecinos y vecinas utilizan esta conexión para desplazarse a València de forma rápida, cómoda y sostenible”. Bartual ha subrayado que la mejora del servicio responde “a la voluntad del Ayuntamiento de facilitar la movilidad cotidiana y de ofrecer alternativas eficaces mientras seguimos reclamando las infraestructuras que Xirivella merece, como la línea de metro y las inversiones prometidas para recuperar la línea de tren C3”.

Extender el servicio a fines de semana

En esa línea, el ayuntamiento está trabajando para que la lanzadera pueda funcionar también durante los fines de semana, de forma que el vecindario disponga de una conexión estable con la red de metro en todos los días del año. “Hemos mitigado parte del problema, pero no podemos conformarnos. La movilidad sigue siendo un reto estructural y debemos seguir dando pasos”, ha señalado la alcaldesa.

El crecimiento del servicio vuelve a evidenciar la realidad que Xirivella arrastra desde hace años: la necesidad de una conexión de metro propia, acorde con el volumen de población y el dinamismo económico y social del municipio. “La lanzadera es una solución útil, inmediata y en claro crecimiento, pero no sustituye la infraestructura que Xirivella necesita. Continuaremos defendiendo que nuestro municipio tenga, por fin, la comunicación que merece”, ha concluido Bartual.

Con la consolidación de este servicio y el compromiso de ampliarlo, Xirivella reafirma su apuesta por una movilidad más eficiente, sostenible y adaptada a las demandas de su ciudadanía.